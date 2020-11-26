胡宇威苦背台詞像中邪　和她CPR吹出屁聲狂笑場

《王牌辯護人》由胡宇威、葉星辰、路斯明、黃薇渟主演，今（26）日舉辦首映記者會，這也是胡宇威初次演出律師角色，坦言壓力破表，開拍前2個月就開始瘋狂背詞，連睡夢中都在講台詞，自己都被自己驚醒，自嘲超像中邪。他跟路斯明劇中台詞超多，兩人一場法庭戲長達10多頁台詞，只要一NG就必須全部重來，路斯明笑說他跟胡宇威中文都不好，反而台詞都是最多的。

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▲路斯明（左起）、黃薇渟、葉星辰、胡宇威。（圖 / 東森提供）

× ▲路斯明（左起）、黃薇渟、葉星辰、胡宇威。（圖 / 東森提供）

而葉星辰與胡宇威劇中的首場互動，就直接口對口人工呼吸，堪稱進度最快的一對CP。葉星辰笑說這場戲要來真的，所以她要把氣吐進胡宇威的肺裡，胡宇威要從頭到尾閉氣，吹到後面胡宇威肺都漲起來，最後實在憋不住吐氣出來，葉星辰剛好也吐氣，兩人就嘴對嘴吹出超大聲的屁聲，屁聲大到全場爆笑，胡宇威還一度笑到無法入戲。

▲胡宇威曾被好友騙過錢。（圖 / 東森提供）

× ▲胡宇威曾被好友騙過錢。（圖 / 東森提供）

此外，提到生活中也遇過的經歷，胡宇威表示曾被好友借錢，將第一份工作賺來的10幾萬薪水都借給他，沒想到借完對方就此人間蒸發，讓他到現在都有陰影。同樣飾演律師角色的路斯明，笑說他跟胡宇威在劇中就是相愛相殺的關係，就像港片《無間道》中的劉德華跟梁朝偉，戲裡的他們從法庭內到外都在明爭暗鬥，但同在國外長大的他們，私下關係卻超好，連其他人都虧他們才是一對。