台灣遭馬國女大生律師提告　家屬：女兒因台灣政府而死

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鍾姓家庭的律師 Yap Hoi Liong於週一招開記者會表示民事訴訟內容將會針對若當局有採有適當預防性措施，今日的慘劇就不會發生。
Yap Hoi Liong 律師表示，「大約一個月前9月29日，有報導指出另一位長榮大學學生差一點成為同一名嫌疑人的受害者。若當時有受理此案件，我們深信不會導致今天鍾性女子的死亡。」
他同時也指出台灣總統蔡英文也有向鍾姓女子的家屬承認在第一個案件後沒有採取後續行動是當局的疏忽。
蔡英文當時所說的內容於記者會當天被列印出來，發布給媒體。
律師指出：「既然連總統都認為當局有所疏忽，我們可以進行民事訴訟了。」
據中央社報導， 蔡英文於10月31日就鍾姓女大生在南部遇害向鍾姓家屬和馬來西亞人民道歉。
蔡英文於台北舉行的高層危安會議上表示此事件嚴重的損害了台灣安全、友好的形象，同時此事件也點出台灣社會依舊存在的問題，必須徹底檢討，以確保此類的悲劇不再發生。
就讀台南長榮大學，24歲的鍾姓女子，於10月29日上午被學校報失蹤。
監視器畫面顯示，10月28日晚上8點左右，她自己沿著校園附近的鐵路天橋行走，隨後就音訊全無。
10月29日，警方發現並逮補了一名涉嫌绑架鍾姓女字的梁姓嫌疑人。
據報導，檢察官表示梁嫌承認自己強姦女子後，以繩子將他勒斃。
報導指出他隨後將她的屍體丟棄在鄰近的高雄阿里山區。
台南警方表示，至少還有一名長榮大學生在9月30日向警方報案，表示一名男子在同一地點試圖綁架她。
鍾姓家屬律師表示，家屬正委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成接手民事訴訟。
至於嫌疑人，Yap律師表示雖然梁姓嫌疑犯已承認行凶，目前尚未被起訴。
Yap律師補充，家屬希望看到罪犯繩之以法，讓他人能引以為戒。
家屬更要求在提前在一個月內獲得死因驗屍報告。
「我們也與中國特使張慶信聯繫，希望他可以做一個政府與政府間的協商，讓馬國政府與台灣政府一同辦案。」律師補充道。
同時，鍾姓女大生的父親也出面感謝馬來西亞和台灣的移民署，迅速批准家屬在10月30日前往台灣將女兒的遺體帶回家。
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