泰王若「遠端治國」可被驅逐出境？德媒揭：其實很難

泰國反政府示威持續進行，隨著反皇室成為運動核心訴求，大眾也開始檢視泰王在德國「遠端治國」的合法性，紛紛發起請願要德國徹查泰王有無違法情事。而德國聯邦議會日前也做出決議，表示泰王雖然長居巴伐利亞（Bavaria）別墅享有外交豁免權，但如有違法德國議會「有權將泰王驅逐出境」。

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先前曾有示威者在德國領事館聚集、並發起線上連署，希望德國政府徹查泰王「遠端治理泰國」的合法性，甚至指泰王逃稅上百億，要德國法辦泰王。德國外交部長 Heiko Maas 也曾表達對民主學運的關切，並明言指出：「我們要很清楚的說明，泰王不可以在德國領土頒訂影響泰國的任何法令」。

然而，德國之聲（Deutsche Welle）報導指出，儘管德國外交部長曾出言警告泰王，但根據社會主義左派政黨委託學術機構做的調查，由於泰王隨時代表著泰國，因此德國其實很難將泰王起訴，或以「不受歡迎人物」將其驅逐。而在外交豁免權下，泰王不僅不會因犯罪被捕，德國政府更無法對其進行監控。德國後來也表示，據調查泰王「並未有違法情事」，讓不少示威者相當失望，德國議會諸多議員也不買單，質疑德國政府是「不敢動泰王」。

泰王上個月返回泰國主持父親蒲美蓬追悼儀式、參加供僧衣節，並趁機與保皇派人士搏感情、坐地鐵大展親民面，試圖挽回民心，卻仍無法平定示威者改革決心。德國社會主義左派政黨呼籲德國政府「禁止泰王再入境德國」。該黨兩名議員發出聲明表示：「任何像泰王一樣以殘暴的軍事鎮壓手段對付民主運動，都不應該獲得簽證在德國長居度假」。