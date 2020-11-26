籃球／傳北京要他放棄NBA回歸　林書豪：沒人能阻擋我

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

籃球／傳北京要他放棄NBA回歸　林書豪：沒人能阻擋我

運動中心/綜合報導

calendar_today2020-11-26 18:33:25

▲林書豪（圖／取自林書豪微博）
▲林書豪（圖／取自林書豪微博）
林書豪今年結束中國CBA首個生涯回到美國尋求重返NBA的機會，不過就在中國籃球記者賈磊爆料，前東家北京首鋼正在說服他放棄NBA重回CBA的隔天，林書豪在微博分享訓練影片，「沒有任何事物能阻擋我」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林書豪日前被拍到和勇士一哥Stephen Curry、籃網球星Kevin Durant、Kyrie Irving等NBA球員一同練球，美國媒體《HoopsHype》也曾報導有一些爭冠球隊對林書豪有興趣，但始終沒有進一步消息傳出。
中國記者賈磊25日爆料，北京首鋼正在積極說服林書豪，放棄NBA，重新回到CBA。林書豪上賽季幫助北京首鋼打進季後賽，場均貢獻22.4分、5.6個籃板和5.6次助攻，除了場上表現，場外人氣更是爆棚。
林書豪回到美國後不時會PO出訓練影片或照片，在流言傳出後，林書豪於微博發布訓練片段，並寫下「時刻準備著」並標記「#NOTHING STOPS ME」(沒有任何事物能阻擋我)，令人聯想他是在宣示還沒放棄NBA夢。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀