籃球／傳北京要他放棄NBA回歸 林書豪：沒人能阻擋我
籃球／傳北京要他放棄NBA回歸 林書豪：沒人能阻擋我
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-26 18:33:25
林書豪今年結束中國CBA首個生涯回到美國尋求重返NBA的機會，不過就在中國籃球記者賈磊爆料，前東家北京首鋼正在說服他放棄NBA重回CBA的隔天，林書豪在微博分享訓練影片，「沒有任何事物能阻擋我」。
林書豪日前被拍到和勇士一哥Stephen Curry、籃網球星Kevin Durant、Kyrie Irving等NBA球員一同練球，美國媒體《HoopsHype》也曾報導有一些爭冠球隊對林書豪有興趣，但始終沒有進一步消息傳出。中國記者賈磊25日爆料，北京首鋼正在積極說服林書豪，放棄NBA，重新回到CBA。林書豪上賽季幫助北京首鋼打進季後賽，場均貢獻22.4分、5.6個籃板和5.6次助攻，除了場上表現，場外人氣更是爆棚。林書豪回到美國後不時會PO出訓練影片或照片，在流言傳出後，林書豪於微博發布訓練片段，並寫下「時刻準備著」並標記「#NOTHING STOPS ME」(沒有任何事物能阻擋我)，令人聯想他是在宣示還沒放棄NBA夢。