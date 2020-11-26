影／創業夢想實現ing！視障青年陳玟穎心裏有盞燈

清大畢業的陳玟穎兒時視力慢慢變差，在國中確認是黃斑部病變，大學畢業沒有選擇當起「竹科女」，回到彰化秀水家鄉打造白色甜點屋，用科學腦來實現甜點夢，彰化縣長王惠美今（26）日到陳玟穎開的「沐光樹蛋糕捲專賣店」親手頒贈30萬元青年創業金，也恭喜陳玟穎讓自己夢想成真。

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▲陳玟穎經營「沐光樹蛋糕捲專賣店」開幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲陳玟穎經營「沐光樹蛋糕捲專賣店」開幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

王惠美表示，陳玟穎自清華大學畢業後原本在新竹工作，因視力的關係回到家鄉開創自己的夢想咖啡店，自106年度起接受縣政府「身心障礙者創業支持計畫」輔導，支持強化創業專業職能，玟穎的媽媽也都陪在她身邊，在3年日子裡，學習製作蛋糕、沖泡咖啡等技術，感謝右舍咖啡創辦人林雅啟老師不藏私技術傳承。

▲視障青年陳玟穎獲首波彰化縣青年創業獎勵補助，在秀水鄉築夢開設「沐光樹蛋糕捲專賣店。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲視障青年陳玟穎獲首波彰化縣青年創業獎勵補助，在秀水鄉築夢開設「沐光樹蛋糕捲專賣店。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

陳玟穎今年32歲，念國小的時候，覺得視力有退化，原本以為只是弱視，就是黑板的字會看不清楚，但越來越不對勁，在國中時期經過進一步檢查，確認是黃斑部病變，因此，她必須坐在班上第一排座位，才能看到黑板上的字，包括課本與考卷都要放大字體；陳玟穎沒有因為如此就被擊倒，她考上清大工科系，畢業就在新竹工作，只是她沒有選擇進入竹科，因為心中一直都有甜點夢，決定返回彰化家鄉，從零出發。

▲陳玟穎開發口味獨特的蛋糕捲，在網路銷售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲陳玟穎開發口味獨特的蛋糕捲，在網路銷售。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

陳玟穎也是獲補助的青年之一，去年她成立蛋糕捲品牌「沐光樹」，結合縣內在地食材龍眼花蜜、地瓜、黑芝麻及優先蛋等，開發口味獨特的蛋糕捲，在網路銷售，近日又開設甜點咖啡店，以「在地出發，回饋在地」為出發點。

王惠美說，為吸引青年人深耕在地，縣府今年首推青年創業獎勵補助，第一梯次審查結果也於近日公告獲補助青年名單，其中有返鄉承接自家畜牧場的年輕夫妻檔，打破畜牧產業傳統市場零售羊肉的營銷模式，自創品牌推出羊肉熟食料理真空包，行銷彰化在地羊肉品。