影／湖光山色─黃義永水彩回顧展　謳歌土地與情感

國內知名的水彩畫家黃義永，也是埔里鎮藝術之寶，從早起描寫日月潭的湖光山色，雲靄霧嵐，應國立彰化生活美學館之邀，自11月26日至12月27日舉辦「湖光山色─黃義永水彩回顧展」，展出56件水彩畫作品，水彩畫家黃義永，是當代畫壇中，少數堅持著以最單純的鄉園情感，去經營其藝術生命的創作者之一。

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▲水彩畫家黃義永應國立彰化生活美學館之邀，自11月26日至12月27日舉辦「湖光山色─黃義永水彩回顧展」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲水彩畫家黃義永應國立彰化生活美學館之邀，自11月26日至12月27日舉辦「湖光山色─黃義永水彩回顧展」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

國立彰化生活美學館研發組長黃維忠指出，黃義永1938年生於南投縣埔里鎮，他自小喜愛藝術，幼時深受父親贈與的複製畫──法國畫家尚-弗朗迪克·米勒作品《晚禱》的啟發，並在小學老師的協助下取得練習畫紙，開啟他的藝術繪畫之路，他以水彩進行創作超過半世紀，題材多以家鄉風土民情與山水、田園為主，其中最為人所稱道的，是他的日月潭水彩畫作。

黃維忠說，1960至1973年間，黃義永任教於日月潭國小，遠離喧囂，每日與湖畔風景相伴，賞盡變化多端的景色，並體會山水的靜謐之美，於是他提筆畫下日月潭各種時刻、不同視角的湖光山色景象，他的繪畫筆觸明快、風格清新，呈現大自然的寧靜祥和景緻，以日月潭為題材的創作至今已有數千張，被稱為是「最懂日月潭的藝術家」。

▲水彩畫家黃義永他提筆畫下日月潭各種時刻、不同視角的湖光山色景象。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲水彩畫家黃義永他提筆畫下日月潭各種時刻、不同視角的湖光山色景象。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

黃維忠表示，除了畫家與教師的身分外，黃義永同時也是地方上重要的藝文推動者。他擔任美術老師三十多年，深知藝術教育向下扎根的重要性，故協助推動兒童美術教育不遺餘力，培育許多美術人才。此外，他也成立埔里小鎮寫生隊，帶領隊伍至各地繪畫，透過寫生發現家鄉特色，同時在旅行中汲取更多美景與靈感，並把藝術與自然的美傳遞到社會生活中，為南投藝文圈灌注更多活力。

本次展覽是黃義永繼2016年80歲誕辰畫展後，睽違四年所辦理的回顧展，《杵歌》是黃義永最具代表性的作品之一，以簡筆生動表現日月潭畔雲霧飄渺，邵族婦女杵音悠揚的畫面。

▲水彩畫家黃義永，是當代畫壇中，少數堅持著以最單純的鄉園情感，去經營其藝術生命的創作者之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲水彩畫家黃義永，是當代畫壇中，少數堅持著以最單純的鄉園情感，去經營其藝術生命的創作者之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

《明潭全景》以日月潭360度空拍視角為基礎，藉由三張20號水彩紙，呈現明潭廣闊平靜的景象；《舊時埔里日月行館》描繪黃義永父親經營的旅社「日月行館」，再現過往高雅別緻的繁華樣貌。