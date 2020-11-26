桃園市長鄭文燦訪金　將加強兩縣合作交流空間

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上任桃園市長後，鄭文燦今天首度訪問金門，上午除了應邀前往金門大學，為首屆「金門和平學國際學術研討會」致詞，接續還前往人文社會學院，以「城市治理面面觀」為題，與學生暢談自己的施政方針。
鄭文燦指出，桃園與金門為姊妹城市，金門人旅居在桃園市非常多，兩縣市交流頻繁且淵源深厚，市府也舉辦多元活動，加強與金門的連結和互動，包括2016台灣燈會在桃園，特別規劃「金門之夜」及金門特色燈區，讓大家更瞭解金門文化。
桃園國際棒球場也每年配合舉辦金門主題日活動；今年10月太武新村園區「八二三砲戰故事館」正式開館，以反思戰爭為核心，展現金門在過去戰火洗禮下，金門鄉親的日常生活，未來「閩南文化節」也會加強融入金門元素，給予離島鄉親更多支持。
對於小三通是否開放的議題，鄭文燦表示，小三通是因為疫情而關閉，這也是保護金門的作法。小三通是蔡英文總統擔任陸委會主委時所推動，希望在疫情完全解封後，小三通也可以回復，畢竟這是一個對觀光或商務來講的捷徑。
下午，鄭文燦一行還前往台開風獅爺購物中心的卡士達創業加油站與青年們針對話，分享桃園的成功經驗，並在申恆昌金湖飯站與金門縣政府進行交流，針對「加強舉辦金門日活動」、「推廣金門桃園兩地觀光旅遊」、「雙方互設文化藝文館舍，並辦理藝文交流活動」、「協助金門縣民卡推廣應用」、「擴大桃園與金門文化交流，雙方文物及藝術品互借陳展」等議題進行合作性研討，一起促進兩縣交流發展。