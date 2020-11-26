動物園驚傳石虎脫逃事件！好好認識台灣珍貴國寶「石虎」

台北市動物園於11／25被踢爆園區內的石虎「飛飛」，於戶外活動場挖洞後失去蹤影，目前還在搜索階段，消息一出立刻引起廣大網友的關注，讓這隻在台灣瀕臨絕種的保育類野生動物「石虎」重新躍上檯面！

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▲石虎是台灣的國寶也是瀕臨絕種的保育類野生動物。（圖／NOWnews資料照）

× ▲石虎是台灣的國寶也是瀕臨絕種的保育類野生動物。（圖／NOWnews資料照）

石虎是夜行性動物，大多棲息在淺山地區，據學者估計全台灣的石虎300～500隻，已經被列為一級保育類動物，若不努力好好保育、未來恐怕看不到。石虎的體型與貓有些相似、毛色也有點相近，因此有些民眾容易把石虎誤認為虎斑貓，其實透過石虎特有三大特色就能快速分辨！





耳朵後面都有黑底白斑 眼窩內側有兩條延伸到額頭的白線 身上斑點為黑褐色塊狀斑

▲簡單三招分辨石虎（圖／FB@石虎抱抱提供）

× ▲簡單三招分辨石虎（圖／FB@石虎抱抱提供）

石虎多出沒在半開發的農墾地，陸續受到棲息地被開發、路殺或捕殺傷亡等眾多原因的影響、數量越來越稀少，與算是親戚的日本西表島的西表山貓同樣都面臨生存的危機，尤其石虎為了覓食與養雞戶間起衝突狀況不少，林務局在去年實施「友善石虎生態給付試辦計畫」，透過農地給付、雞舍通報和社區巡守等機制，藉此促進養雞戶與石虎的和諧；另外交通部高速公路局針對容易發生路殺的路段，設置動物防護網並鋪設動物生態廊道，也希望民眾在石虎出沒熱區路段夜間行駛能放慢車速，盼石虎有一條平安回家的路！

最後如有發現石虎「飛飛」，請在保持安全距離下，小心別驚擾動物、並立即通報臺北市立動物園，電話：（02）2938-2300分機630遊客服務中心。（編輯：楊釆蓉）