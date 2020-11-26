影／2020年愛在彰化　聖誕歡樂嘉年華系列活動

雖然是「旱冬」，但，耶誕節的氣氛越來越濃厚，彰化縣長王惠美與音樂河社會福利協會創辦人阮慧玲等人，今（26）日宣布2020愛在彰化‧耶誕歡樂嘉年華，29日晚間將在彰化火車站耶誕點燈，耶誕樹長高到7尺，百人合唱啟動系列活動；12月27日16時舉辦聖誕園遊會。

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▲音樂河社會福利協會演唱聖誕歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲音樂河社會福利協會演唱聖誕歌。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

王惠美表示，29日晚上在彰化火車站點燈活動，並有牧師為大家禱告祈福，接下來縣府有一系列活動，將在美術館於12月18日舉行耶誕音樂會，12月19日則配合冬至在體育場下午4時起有搓湯圓，晚上有彰化之光強勢回歸音樂會。

阮慧玲說，12月27日於縣府廣場舉辦「2020愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華」，攤位由去年的40個增至52個，將發出1000張面額100元免費聖誕園遊券給各教會關心的弱勢家庭，邀他們前來同樂。

▲感恩節教會帶領進行禱告。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲感恩節教會帶領進行禱告。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

王惠美表示，感謝26鄉鎮市教會響應「2020愛在彰化 聖誕歡樂嘉年華」系列活動，今年受疫情影響，大家都有點悶，特別謝謝在主的恩典與祝福下，所有人都平平安安，雖然要戴口罩不太方便，但相較於其他國家安全，大家可以透過這場盛會來感恩。

王惠美指出，彰化是一個很多元城市，原住民16族中，彰化的原住民就有15族，新住民也很多，以往大家都覺得縣內道教、佛教比較興盛，但實際上基督徒也不少，今天也見到很少看到的感恩節切火雞的儀式，這是多元的呈現，讓縣民接納更多宗教洗禮。

▲音樂河社會福利協會準備火雞和現場分享感恩節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲音樂河社會福利協會準備火雞和現場分享感恩節。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

彰化永福教會王進財牧師表示，今天適逢感恩節，感謝台灣先祖的辛苦開墾，才有現在的繁榮，彰化車站是山海線交會點，也因此特別在11月29日晚間在彰化火車站前廣場進行聖誕點燈暨百人合唱活動並啟動系列活動。

阮慧玲表示，聖誕園遊會除了美食以外，還精心設計闖關活動，成功闖關送小禮物，闖4關就可暢飲紅茶，限量500杯兌完為止，在疫情當下，期盼聖誕節的好消息，給民眾帶來希望、帶來光亮，將上帝的愛，傳送到每個市區角落，希望藉由參與「聖誕園遊會」的行動與播放的聖誕歌曲，使市民感受聖誕歡慶的氣氛。

▲感恩節裡現場民眾分享烤火雞大餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）