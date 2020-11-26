影／浪漫豔紅秘境等你來玩！九重葛浪漫花海爆美

你知道花鄉-田尾也有浪漫的九重葛花海嗎？浪漫又好拍的九重葛花海可是近年最夯的花卉之一，彰化縣田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的花園有百年九重葛，經過巧手嫁接，一株有6個品種，花期交錯，滿開與初開相間，景致美麗，常讓路過的外地客佇足觀賞。

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▲田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的花園有百年九重葛，經過巧手嫁接，一株有6個品種，花期交錯，滿開與初開相間，景致美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲田尾鄉溪頂村前村長謝進雄的花園有百年九重葛，經過巧手嫁接，一株有6個品種，花期交錯，滿開與初開相間，景致美麗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

目前正值九重葛盛開季節，園區花卉正努力綻放著美麗身影，就在五彩繽紛的花朵交錯中，如同進入九重葛設下的虛幻迷宮，讓原本就相當熱鬧花的故鄉-田尾鄉，吸引更多旅人來訪；謝進雄種植九重葛半世界，滿園的九重葛在他精心塑形之下，九重葛有涼亭、寶瓶、層片等各種造形，免費供人拍照，假日也常有遊客取景。

縣議員劉淑芳邀溪頂村理事長陳建臺、村長顏文龍，今天到謝進雄的花園賞花。劉淑芳說，田尾鄉藏寶，遊客事前做功課，才能找到特別的花木，百年九重葛蘊藏園藝專業故事，很值得拍照。

▲目前正值九重葛盛開季節，園區花卉正努力綻放著美麗身影。就在五彩繽紛的花朵交錯中，如同進入九重葛設下的虛幻迷宮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲目前正值九重葛盛開季節，園區花卉正努力綻放著美麗身影。就在五彩繽紛的花朵交錯中，如同進入九重葛設下的虛幻迷宮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

謝進雄表示，九重葛原產南美洲，9月至11月發花芽，來到台灣經園藝專家技術育種和調控，一年四季都開花。多數品種真正花期11月到翌年3月，他購入老欉九重葛，塑形和嫁接後，一株6個品種，花色有白、淺紫、粉、艷紫4種，葉片有常綠與斑葉。

「九重葛不重水，喜愛陽光，開花時不宜多澆水，可延長花期。」謝進雄說，九重葛的病蟲害少，灑水即可洗去，放在日照充足的地方，控制水分就能長年開花，民間相傳九重葛有刺，能避邪，家裡若放一盆，年底花期開得茂盛，為家庭添喜氣。

▲縣議員劉淑芳說，田尾鄉藏寶，遊客事前做功課，才能找到特別的花木，百年九重葛蘊藏園藝專業故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

× ▲縣議員劉淑芳說，田尾鄉藏寶，遊客事前做功課，才能找到特別的花木，百年九重葛蘊藏園藝專業故事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）

劉淑芳說，溪頂村是田尾鄉最重要的菊花產區，電照菊花的密度也最高，入夜之後，燈海燦爛，很有看頭，電影「父後七日」也在此取景，而謝進雄醉心於園藝塑形，玩出興趣，謝進雄這裡種植有許多奇形怪狀的九重葛，更有一棵樹齡百年的巨無霸九重葛，歡迎民眾到這裡免費看燈海、賞九重葛。謝進雄說，九重葛俗稱刺仔花，民間用來和芙蓉艾草一樣，具有避邪作用。

▲花鄉-田尾也有浪漫的九重葛花海嗎？浪漫又好拍的九重葛花海可是近年最夯的花卉之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.26）