駐美代表處接連傳確診、蕭美琴隔離　外交部5點最新說明

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外交部說明，駐美代表處在10月22日出現確診首例後，在10月24日立即進行全棟大樓的消毒。在11月24日發現新增確診病例後，於次（25）日已先就該組同仁辦公場所進行深度消毒，並已安排在本週末再度就駐美代表處辦公大樓進行全棟大樓消毒工作。
至於外傳駐處有人認為消毒不周、還舉辦餐會等事宜，外交部回應稱相關餐會與活動皆遵守防疫社交距離規定，且多在戶外舉行。另外交部已安排疫情指揮中心防疫專家，於台北時間明（27）日上午與美處同仁進行防疫諮商視訊會議，以提供專業建議。
駐美代表蕭美琴稍早也在臉書上向所有關心她的民眾報平安，說明她的檢測結果是陰性，她表示，確診的同仁目前症狀多屬輕微，不過也讓人震撼擔憂。蕭美琴提到，自三月以來，美國疫情持續蔓延，所有同仁都在高風險的環境中生活工作，但都戰戰兢兢，無論是對外洽談或是後勤支援，都肩負國家外交重任，不敢鬆懈。雖然疫情改變了多數人的工作方式，但偶爾外出洽公或小型餐敘，依然是工作與生活的一部分。「今天非常沈重的消息，抱歉讓大家擔心了！」。
蕭美琴說，她在到任後在雙橡園搭了戶外用餐平台，無論雙橡園或官邸的活動宴會，都依照防疫社交距離以及人數限制辦理，包含上週經濟部訪團的工作餐會和戶外媒體茶敘。而雖然目前在居家隔離，但台灣的外交工作不會停擺。在家上班也是上班，電話和視訊已成為常態。同時也要請僑胞鄉親理解，領務量因疫情倍增，加上疫情延伸的種種限制，確實辦理時間會比往年久且更不方便。
蕭美琴感謝所有同仁，並向他們說聲辛苦了，也期盼確診的同仁早日康復，其他工作夥伴也要保持健康。