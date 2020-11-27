半折食宿十趴奉還 宜花東聯手挺國旅
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-27 10:00:00
觀光局安心旅遊補助於十月底落幕，東台灣宜花東三縣聯手挺國旅，由旅館業者主動讓利住宿費10%回饋旅客，共同推出「半折食宿十趴奉還」宜花東旅館節，凡民眾直接訂房或透過國內外訂房平台及各大旅行社預訂住宿，即回饋房費最高10%之電子消費券，最高每房可領700元，憑電子消費券即可至指定店家兌換等值商品，預計帶動超過30萬旅遊人次。
宜花東旅館節活動，由宜花東三縣旅館公會理事長共同發想、推動及執行，並結合宜蘭、花蓮、台東三個縣政府與交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處一起辦理。主辦單位表示，東台灣坐擁美好的山水景致、獨特的農特產品以及多樣化的文化資產，一直以來都是國旅的熱門首選。為了持續帶動旅遊觀光人次，特別與易遊網、雄獅旅遊、可樂旅遊、KKday等各大網路平台及超過3,000家旅行社聯手發起這次的讓利回饋活動。主辦單位指出，今年12月1日起至明年4月30日，民眾在多達200間的優質旅館飯店中，預訂成功後即可在入住時，獲得房價最高10%回饋之電子消費券。民眾不須下載APP，至指定伴手禮商家、夜市、旅遊行程、租賃車輛等超過100家的旅遊週邊店家，都可以使用此券全額兌換使用，讓消費者享受好康旅遊。主辦單位表示，本次「半折食宿十趴奉還」宜花東旅館節搭上東台灣泡湯旺季，預計帶動超過30萬旅遊人次的成長，更預期創造近8億的旅遊經濟，希望透過旅館業自主性加碼行銷，帶動三縣百工百業發展，在境外疫情不止、邊境仍不見解封之日，安心旅遊補助也於十月底落幕後，宜花東旅館節為國旅經濟注入一劑強而有力的強心針。