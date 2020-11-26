關老爺也無奈！礁溪協天廟新舊主委之爭再爆衝突
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-11-26 20:26:57
礁溪協天廟新舊主委之爭越演越烈，前主委吳朝煌指控，新任主委吳宏昱的兒子吳柏成及保全經理黃思瀚昨(25)日請25名自稱是保全公司人員的黑衣男子至香客大樓，雙方爆發衝突﹔警方獲報趕到現場處理，將雙方人員分開，並查登現場人員資料，不讓雙方糾紛持續擴大。
礁溪協天廟新舊主委之爭繼日前前任主委吳朝煌指控新任主委吳宏昱涉嫌偽造文書，私下刻印協天廟圖章，到銀行進行印鑑變更，藉此掌管廟方六千萬元香油錢及吳宏昱解僱客房部經理並委請保全公司派員看守香客大樓之後，昨天前主委吳朝煌指控，新任主委吳宏昱的兒子吳柏成及保全經理黃思瀚請25名自稱是保全公司人員的黑衣男子至香客大樓，雙方爆發衝突，警方獲報趕到現場處理。警方到達現場時，櫃檯人員吳姓女子稱發生爭執時遭保全拉椅子使其跌倒在地，被害人已對其提出傷害告訴，警方依規定受理並製作筆錄移送。前主委吳朝煌今天也赴宜蘭地檢署提告傷害、毀損、侵占，他說，吳宏昱在主委選舉時帶人進圈票所投票，全案還在訴訟中，吳宏昱沒有資格開除員工，聘雇人員聽命原主委也是合情合法。礁溪警分局長廖韋勝表示，警方獲報之後派遣優勢警力到場，對於雙方提告均依法受理偵辦，絕對沒有偏頗不公的行為；另現場聚集人士，警方都詳加查證相關人身分，絕對嚴禁黑道或幫派份子介入。廖韋勝同時呼籲相關人士，警方對暴力零容忍，維持社會秩序是警方的一貫態度。