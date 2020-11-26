東北季風明日報到！週末北部氣溫下探15度 中南部溫差大
東北季風明日報到！週末北部氣溫下探15度 中南部溫差大
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-26 21:43:10
中央氣象局今（26）日晚間在臉書專頁上表示，明天開始另一波的東北季風將來報到，北台灣明顯天氣轉涼，週末期間的夜晚與清晨，北市將可能降溫至17度，空曠或山區也有機會出現15度、16度低溫；中南部日夜溫差大。降雨方面，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。
針對明日天氣，氣象局在臉書「報天氣-中央氣象局」中表示北部及宜蘭有局部雨、天氣明顯轉涼，花東下午起轉有局部雨、中南部維持多雲到晴，各沿海及澎湖金門馬祖風浪增大，並有局部長浪；週末的話，北部及東部整天偏涼且易有短暫雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率；中南部則是早灣偏涼，白天可見陽光、日夜溫差大。氣象局指出，東北季風增強，高溫與今日相比，大約下降7度，只剩下23度左右，提醒民眾要注意氣溫變化以免哲良，至於中南部影響不大，仍有29、30度高溫，花東高溫約26度上下。
此外，桃園至台南、東部、東南部含蘭嶼及綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風；東部、東南部含蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪發生的機率，氣象局提醒海上作業及海邊活動請注意安全。
另外根據環保署空氣品質預報資訊，由於明日東北季風增強，迎風面北部、東半部地區有雨且擴散條件佳；下風處南部地區，污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。