衣索比亞北方武裝衝突　聯合國籲正視人民困境

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阿比今天聲稱投降時效已過，政府軍正式向叛軍大本營泰格瑞省（Tigray）的位處高地、擁有50萬人口的首府馬凱勒（Makelle）發動攻勢。
半島電視台（Al Jazeera）今天引述聯合國最新報告指出，泰格瑞省有600多萬民眾仍處於封鎖狀態，首府馬凱勒又正遭受政府軍凌厲攻勢，燃料與現金即將耗盡，預計有100多萬人民將流離失所，境內來自鄰國厄利垂亞（Eritrea）的10萬難民的糧食，可能於未來1周內被運走。
報告指出，泰格瑞省內有60多萬民眾每月仰賴的外來食物配給，這個月已經被迫中斷。
由於戰況激烈，世界糧食計劃署（World FoodProgramme）也無法找出從該地糧食倉庫，運輸糧食緊急救難的恰當路徑。
自從4日爆發衝突以來，泰格瑞省的對外通訊與旅遊已經完全中斷。
人權觀察（Human Rights Watch）提出警告，故意妨礙救援物資的運送是違反國際人道主義的行為。
泰格瑞省已有4萬多難民逃往鄰國蘇丹，而蘇丹本身也是全球最貧窮國家之一，更加迫切需要外界救援幫助急遽增加的難民。
報導引述阿比在推特（Twitter）聲明說：「現在已經指示衣索比亞國防軍，進行第三階段同時也是最後階段的法治行動。」
阿比說：「在最後階段，我們將竭盡力量保護無辜百姓免受傷害。也將盡一切力量確保透過民眾辛苦建立的馬凱勒市不會受到嚴重破壞。」（編輯：黃自強）1091126