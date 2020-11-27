日超級電腦實驗　飛機內椅背傾斜飛沫會擴散

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結果得知，如果乘客以一般坐姿咳嗽的話，大飛沫會落碰到前排座椅而落下，但如果乘客椅背是傾斜狀態的話，很多飛沫會往前後左右的座位擴散。而且，沒落下的氣溶膠（aerosol，氣霧）微小飛沫會順著空調的空氣急速在機艙內擴散。
如果乘客戴上口罩的話，咳嗽噴出的飛沫可減少至1/3，不論是怎樣的坐姿，感染的風險可減低。
研究團隊也針對計程車司機咳嗽時，窗戶開關與否的情況進行飛沫噴出的模擬實驗。
結果得知，駕駛座或後座的窗戶如果事先就打開的話，司機咳嗽20秒後，飛沫大約有1/4會從駕駛座旁的窗戶排出。如果駕駛座與後座之間有阻隔物的話，飛沫不會擴散，20秒後飛沫會減少一半。
模擬實驗得知，即使是窗戶關閉的情況，空調調成送風的模式的話，空氣大約90秒就會換氣，所以相較於窗戶開5公分，將空調風量轉強的話，通風換氣效果會更好。
如果是在約20平方公尺的卡拉OK包廂有9人在裡面，其中一人沒戴口罩唱歌的話，大飛沫會往前方或桌上飛。在唱歌人開始唱約30秒後，氣溶膠這種微小飛沫會急速在室內擴散。
但如果戴上口罩或遮口的護具，而且站在排氣孔的下方唱歌的話，微小飛沫就可大量抑制不擴散。（編輯：張佑之）1091127