擔心新冠爆發群聚 聯合國人權特使：北韓已釋放7千囚犯
擔心新冠爆發群聚 聯合國人權特使：北韓已釋放7千囚犯
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-27 07:12:45
新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，雖然北韓一直對外宣稱境內零確診，但外界始終對這個數字保持疑慮；朝鮮勞動黨本月 15 日召開第七屆中央委員會第 20 次政治局擴大會議時，北韓最高領導人金正恩也要求繼續對新冠病毒維持「超級緊張狀態」。聯合國人權特使金塔納（ Tomas Ojea Quintana ）近日則表示，相信北韓出於病毒傳播及營養不良等因素，已於近期釋放了 7000 名勞改犯。
根據南韓《朝鮮日報》報導，金塔納已過週二在首爾舉行的國際人權視訊會議中聲稱，雖然平壤沒有回應聯合國揭露有關數據的要求，但相信當局已釋放了約 7000 名嚴重營養不良的囚犯。分析指出，在新冠肺炎疫情陰影下，看管大量營養不良囚犯的工作變得相當困難，而且病毒在監獄、勞改營等場所的群聚風險高，平壤別無選擇，只能暫時先予以釋放。
金塔納亦大力敦促南韓保護脫北者，強調若南韓人民對他們持刻板偏見，一定會影響他們站出來指證北韓人權問題的意願，並破壞脫北者團結對抗平壤政權的力道。
儘管北韓的人權紀錄不佳，但外界始終無法真正了解其內部的真實狀況。對於病毒威脅下的人民安危，也只能由國際組織或南韓政府，透過情資與可能的官方溝通途徑窺見一二。
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