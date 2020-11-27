電競／創北美最高薪紀錄！台灣輔助選手SwordArt轉戰TSM

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電競／創北美最高薪紀錄！台灣輔助選手SwordArt轉戰TSM

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-11-27 07:42:14

LCS知名戰隊TSM官方今天宣布，將簽下台灣《英雄聯盟》頂尖輔助選手「蛇蛇」胡碩傑——SwordArt選手，而據悉這一筆合約高達2年600萬美元，創下北美所有戰隊中薪資最高的紀錄
▲LCS知名戰隊TSM官方今天宣布，將簽下台灣《英雄聯盟》頂尖輔助選手「蛇蛇」胡碩傑——SwordArt選手，而據悉這一筆合約高達2年600萬美元，創下北美所有戰隊中薪資最高的紀錄。（圖／取自LPL官方推特）
LCS知名戰隊TSM官方今天宣布，將簽下台灣《英雄聯盟》頂尖輔助「蛇蛇」胡碩傑——SwordArt選手，而據悉這一筆合約高達2年600萬美元，創下北美所有戰隊中薪資最高的紀錄。
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SwordArt本來是FW(閃電狼)的輔助，隊伍解散之後，他前往中國大陸的LPL賽區挑戰；今年他和教練叉燒一起幫助年輕的SN(蘇寧)成長，隨隊一路殺進到S10世界賽的冠軍戰才不敵實力強大的DWG(DAMWON Gaming)，實力受到外界肯定。
此前率先爆料此事的是《ESPN》電競記者Jacob Wolf，他指出SwordArt的薪資將創下LCS最高年薪，推測將是300萬美元。而這個金額甚至會比轉會C9的歐洲「法王」Perkz還高。

TSM是北美知名戰隊，也可能是《英雄聯盟》中名氣最大的戰隊之一，許多人在世界賽開始舉辦之前，就已經知道這支隊伍。他們的老闆、也是前中路Reginald在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，希望自己的隊伍有一天能成為巴塞隆納、皇馬或達拉斯牛仔那樣的豪門。

官方今天證實傳聞，官宣SwordArT的加入，「大家好，我們很高興的宣布，蛇蛇SwordArT 將作為我們的新輔助選手加入TSM！ SwordArT在之前隊伍時候，一直都是團隊的核心骨，展現出了強大指揮能力。歡迎蛇蛇加入TSM大家庭，希望在未來的道路上與隊伍快速磨合，在相互激勵中共同成長！新的一年，希望蛇蛇能夠在TSM打出更好的成績，與團隊共同進步！ 」
值得一提的是，SwordArT的年均薪300萬美元，已經超越了大部分的NBA底薪選手，而Perkz的薪資據悉雖然不如他，但也相去不遠。北美過去薪資最高的Impact的120萬美元年，但今年就有2人超過他，如此的「軍備競賽」也吸引粉絲關注。
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