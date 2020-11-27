電競／創北美最高薪紀錄！台灣輔助選手SwordArt轉戰TSM

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此前率先爆料此事的是《ESPN》電競記者Jacob Wolf，他指出SwordArt的薪資將創下LCS最高年薪，推測將是300萬美元。而這個金額甚至會比轉會C9的歐洲「法王」Perkz還高。
TSM是北美知名戰隊，也可能是《英雄聯盟》中名氣最大的戰隊之一，許多人在世界賽開始舉辦之前，就已經知道這支隊伍。他們的老闆、也是前中路Reginald在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，希望自己的隊伍有一天能成為巴塞隆納、皇馬或達拉斯牛仔那樣的豪門。
官方今天證實傳聞，官宣SwordArT的加入，「大家好，我們很高興的宣布，蛇蛇SwordArT 將作為我們的新輔助選手加入TSM！ SwordArT在之前隊伍時候，一直都是團隊的核心骨，展現出了強大指揮能力。歡迎蛇蛇加入TSM大家庭，希望在未來的道路上與隊伍快速磨合，在相互激勵中共同成長！新的一年，希望蛇蛇能夠在TSM打出更好的成績，與團隊共同進步！ 」
值得一提的是，SwordArT的年均薪300萬美元，已經超越了大部分的NBA底薪選手，而Perkz的薪資據悉雖然不如他，但也相去不遠。北美過去薪資最高的Impact的120萬美元年，但今年就有2人超過他，如此的「軍備競賽」也吸引粉絲關注。