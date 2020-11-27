民進黨動員護蘇貞昌上台 藍綠兩黨議場僵持
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-27 07:56:02｜update2020-11-27 08:08:24
立法院本會期處理含有萊克多巴胺美豬進口事宜，是藍綠議事攻防主戰場。日前國民黨團累計12次杯葛院會，拒絕讓行政院長蘇貞昌上台報告。今（27）日民進黨團也祭出動員，從周三下午開始安排立委到議場大門排隊，要確保蘇貞昌能上台報告。兩黨立委一早便在門口排隊，還互相喝斥對方「你沒戴口罩別過來，保持社交距離！」
27日上午不到6點，藍綠兩大黨立委紛紛出現在立法院，國民黨立委直奔黨團換上反萊豬的黑衣，黨團幹部林為洲、林奕華還在身上綁行動GoPro；民進黨立委們則到議場前接應、吃早餐為接下來的議場大戰儲備體力。「大家就戰鬥位子了！」大約6點50分開始，民進黨立委們紛紛卡在議場大門口，要搶先進議場佔住主席台、備詢台等有利位置，國民黨團換好衣服後排在民進黨後面。過往議事攻防，兩黨都會在進場前先打一次，這回兩邊都有保留體力、等蘇貞昌來再決戰的默契，不斷喊著「你沒戴口罩！」、「現場好像有人（體溫）超過39度，進去前要不要量額溫？」、「欸你，保持社交距離阿！」等喊話此起彼落，但沒有演變成肢體衝突。
在進入議場後，民進黨團順利拿下主席台、蘇貞昌座位、備詢台等有利位子，並和國民黨團一起佔住發言台，料能順利掩護蘇貞昌進場報告。國民黨團則佔住立委用的質詢台。
而不知道是不是受到近來被輿論圍剿、連黨內都趁機補一刀的影響，所有的民進黨立委都成群結隊、兩兩一組，僅高嘉瑜一人孤身和國民黨立委一起窩在立委質詢台，發現一旁的國民黨立委沒有要多搭理她的意思，高嘉瑜還趁國民黨立委溫玉霞不注意的時候，把國民黨的手舉板放倒，溫見狀趕快回來把手舉板立回來，並跟高說「不要這樣啦」。