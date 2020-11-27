認真？川普：若選舉人團若投給拜登 我會離開白宮
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-27 08:03:08｜update2020-11-27 08:04:09
美國總統大選各週結果已大致出爐，顯示由民主黨候選人拜登贏得勝利，料將於明年 1 月入主白宮。川普雖然仍未鬆口認輸，但負責權力過渡與美國總務署( GSA )已同意拜登團隊開始正式交接，川普週四亦表示，一旦選舉人團確定拜登勝選，他就會離開白宮。
根據《路透社》報導，拜登在 11 月 3 日舉行的總統選舉中，以 306 張選舉人票大贏川普的 232 票，也遠超當選門檻所需的 270 票，在全國人民普選票中，拜登也以逾 600 萬張的優勢遙遙領先川普。按照美國的選舉慣例，約在美國人進行全民投票後 1 個月(今年為 12 月 14 日)，選舉人團將召開會議，投票選出正副總統，明年 1 月初再由國會召開聯席會議清點選舉人票，正式宣布投票結果。《路透社》指出，川普週四遵循慣例對美國軍人發表感恩節談話後，在白宮對記者表示若選舉人團確認拜登勝選，那他會離開白宮，而這也是自投票日以來，川普最接近承認敗選的一次發言。
儘管到目前為止，川普一直未明確表態讓步，而是聲稱選舉被操控、存在大規模的選舉詐欺行為，但當在場傳媒問他是否會在明年 1 月 20 日的總統就職日離開白宮時，川普答道：「我當然會。你也知道的。」不過隨即又補充他說，若選舉人團投票給拜登，將會是個「錯誤」。一如既往的反覆言詞讓外界摸不清他葫蘆裡賣什麼藥。
川普於美東時間 26 日上午在推特發文，內容再度指控：「剛剛看了票數表。拜登絕不可能獲得 8000 萬張票。這是一場 100％ 被操縱的選舉」。