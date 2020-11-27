足球／「上帝之手」Maradona辭世 人生的最後一句話曝光
足球／「上帝之手」Maradona辭世 人生的最後一句話曝光
體育中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 08:03:46
阿根廷足球傳奇球星Diego Maradona(馬拉度納)昨天辭世，世界足壇也為此相當哀慟，今日《奧萊報》在報導中透露Maradona在過世的那天上午就已經感到身體不舒服，結果躺下休息後就再也沒有起來。
Maradona生涯無論是在職業隊還是在國家隊，都寫下了輝煌的紀錄，許多人認為他和球王比利是同一檔的球員，兩人可說世界足球的象徵。不過他晚年身體不太好，還曾經動過幾次大手術，11月初才剛動刀解決頭部血腫的問題。出院之後，Maradona住在San Andres的僻靜別墅區，有一整個醫療團隊專門照顧他，當時醫生認為他的恢復情形相當不錯，也為此感到訝異。
不料在當地時間11月25日上午，Maradona吃了早飯後去散步，之後覺得累就躺下休息，他當時說的最後一句話是：「Me siento mal（我不太舒服）」中午他的助理要叫醒他吃藥，但卻發現他已經失去意識，緊急急救後Maradona在中午13:02分時被宣布死亡，一代足壇傳奇就此謝幕。