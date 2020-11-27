足球／未能釋懷「上帝之手」　前英國門將：他沒體育精神

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第二顆在全場奔襲後、突破多名防守者的進球，被FIFA譽為「二十世紀最偉大的進球」，但第一粒卻飽受爭議，因為他用手把球打進球門，而當時許多人都看到了，唯獨三位執法裁判未能明察。
Maradona自己也明白那是違例，因此當下要隊友去擁抱他，化解裁判們的疑慮，事後也未曾對此事表達歉意。因此讓Shilton相當無法釋懷。
「我不喜歡的是他一直沒有道歉。他從未承認自己作弊，或說聲對不起。相反，他說出了『上帝之手』這樣的詞，這是不對的。馬拉多納有他偉大的地方，但遺憾的是他沒有體育精神。」Shilton做出嚴厲的批判道，「這些年來，有人嘗試過讓我們面對面交談一次。我的反應都是一樣的——如果我認為Maradona會進行道歉，那我會很樂意這麼做。我會和他握手。但我從來都看到這樣的跡象。」
Shilton認為如果當時是一位英國球員「手球」打進那顆進球，那他一定會主動承認此事，「我希望這不會破壞Maradona留下的遺產。就像我說的，他是一名真正偉大的球員，與比利是同等級的球員。Maradona是個特別的天才，很難相信他在60歲時就去世了。奇怪的是，昨天也是我代表英格蘭出戰50週年紀念日，在溫布利對陣東德。」