NBA／為衛冕賽季而努力！湖人將續約Antetokounmpo
NBA／為衛冕賽季而努力！湖人將續約Antetokounmpo
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-27 09:04:56
在大部分的操作都確定了之後，洛杉磯湖人官方今(27)日宣布續約簽下前鋒Kostas Antetokounmpo，雙方達成一份雙向合約協議，他下一季將隨隊尋求衛冕總冠軍。
Kostas Antetokounmpo是兩屆年度MVP得主Giannis Antetokounmpo的胞弟，不過他雖然也繼承家族成員的好身材，然而卻沒有打出如哥哥般的成就，他上一季只為湖人出賽的5場例行賽，場均只能上場4分鐘，可以得到1.4分、0.6籃板。Antetokounmpo在2018年選秀大會上被獨行俠以第60順位挑走，但是新秀賽季只打了兩場，然後就被裁掉。湖人在去年7月時和他簽約，似乎想試試他還有無機會開發自身天賦的潛力。
雙向合約將根據該球員是在NBA球隊打球、還是發展聯盟打球來支付其工資，為了容納身背雙向合約的球員，NBA球隊將增加額外的球員名額。此合約的本意是為了給那些在發展聯盟的球員更多工資，希望他們不要前往海外打球。可惜的是，以湖人下一季衛冕所承受的壓力，加上原陣容多名球員出走，新成員需要磨合等因素，下一季恐怕Antetokounmpo還是不會有太多機會出賽。