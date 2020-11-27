名家論壇》黃創夏／蘇貞昌需有「概括承受」的肩膀！

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「萊豬」即將在元旦之後破門入關，人民雖然可以理解這是國際強權結構下的「無可奈何」，但是政府真的準備好了嗎？許多人，特別是家長和婦女，揣揣不安！
一整年沒有颱風侵擾，但也造成水情告警，許多地方的稻米無法「秋收冬藏」，明年是否能順利春耕？不得而知！
台積電和半導體一枝獨秀，帶動外資和台商資金回流，弄到許多相關廠房缺工，但是達不到這種就業人口菁英化、技術密集、資本密集高門檻的傳統產業、服務旅遊業、文創產業‧‧‧明年怎麼辦，難道還是只能靠著政府用納稅人的稅金繼續給予勉強維生的紓困？
RCEP在中國主導之下，又有「一國兩制」框框架架，台灣本來就無法加入，無可厚非，但是CPTPP的列車，台灣如果也搭不上，那些本來優勢的高科技產業基本上毫無影響，可是就業人口數百萬人的傳統產業怎麼生存？
好了，雖然今年11月24日的「2018年反日本核食公投」的兩年限制期限已到期，蘇貞昌敢有肩膀為了加入日本指導的CPTPP，在「萊豬」都還沒有必然搞定局下，再開「日本核食」的新戰場？
信手拈來，大街小巷的平民百姓都知道台灣今年雖然防疫防的好、經濟也因為全球產業鏈重組下，靠台積電當火車頭有亮麗成績‧‧‧但是展望新的下一個年度，大家心情都沉重的很！
此時此刻，行政院長這位內閣領航人，在風風雨雨當中，沒有站出來堅定的指引方向，還像鬥犬一般，盛氣凌人，怎麼不被人討厭？難怪在最近的民調當中，躍升成為最被台灣人民討厭的第一名，遙遙領先馬英九，數據甚至是韓國瑜的七倍，真是「勇冠群雄」！
這個局面，請蘇貞昌不要老是用「藍、綠」當藉口，既然蔡英文總統已經將內政的指揮權全面下放，身為大掌櫃，蘇貞昌就該要想辦法「概括承受」，扛起一切責任，負責「解決問題」而不是仍像個律師般的「解釋問題」！
在艦隊之中，「船長」之下就是「大副」，船長掌握指引方向，一切落實和執行都是大副責無旁貸，也因此在許多戲劇當中，大副被稱為「No.1」！
身為「No.1」蘇貞昌須要謹記：人民需要的執政團隊，是「解決問題」而非「解釋問題」；是「把事情做對」而非「把話講得對」的空洞，甚至靠一堆「梗圖」高手，像狼群般的獵殺和圍攻，更令人厭惡。
台灣最不想看到的就是一個新的「全民政府」的後現代意義：全民政府就是，全民每個人都必需自己扛起政府的責任，自己顧性命啦！
蘇貞昌別忘了，光是怪罪在野黨是沒有用的，老百姓既然交了稅、投了票，就只有一個卑微的願望，當有事情發生時，能夠有一個官出來說：「就是我，我來解決！」
也不要誇大無法在立法院進行總質詢，過去民進黨在野時，也擋過當時閣揆連戰達到一年之久，仍然推動了「全民健保」，連戰都做得到，蘇貞昌卻還在怪罪上不了台，沒有說服力！
蔡英文都已經連任快一年了，要是內閣卻開始上演著「有官無政府，有權不負責」的戲碼，社會就會瀰漫著一種無奈感。多少人，正苦悶與後悔、怒火中燒啊！
從行政院的角度思考，台灣的難題，並不是統獨！
作為被蔡英文授權的「No.1」，蘇貞昌真正要去面對的課題是：如何在「無可奈何」的「八年馬時代」中，還有「張牙舞爪」的蔡英文第一任之後，行政院能夠創造出新的引領力量，讓台灣在千載難逢的國際機遇下，奮起而跳出無能為力的醬缸！
台灣共渡難關？很好！
但請蘇貞昌別忘了，若中央老是指斥地方，甚至連斥責醫院院長不知停車場車位數字這種事都會發生，風風火火展現權威，卻偏偏不肯坐下來好好談談因應方案？出了事，責任依然是行政院，最後仍是蘇貞昌「概括承受」！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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