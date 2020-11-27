名家論壇》張銘祐／國民黨有接到地氣了嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
但是依舊值得政府參考，在蘇貞昌院長帶領下，院長本身的風格過於霸氣，農委會、衛福部忙著澄清與溝通的時候，蘇院長給人的態度比較像是在做政治攻防，柔軟一點才會對於政策有利，尤其蔡英文總統的身段是柔軟而有力，不應該給外界有脫離的企圖感。
而且進口美豬本身是對於台灣未來發展有所貢獻，應該是要想辦法說服，29歲以下正在快速流失的支持者。蔡英文總統能過在2016年取得政權，是因為2014年的太陽花喚起年輕人，雖然2018年九合一前的進步議題與改革，造成對立，變成九合一大選民進黨的潰敗，但是也因為這些ＴＡ(目標受眾/目標客戶) 變成欣賞蔡英文風格的鐵粉，那就是蔡總統面對問題能夠柔而堅定，跟當時的香港現況比對，加上國民黨親中態度，造就817萬票的連任。
第二個，是關於中天，因為直接問「樂不樂見中天電視台被撤銷執照關台」，顯然在題目設計上有些問題，當然有五成多不樂見，因為題目設計前應該是要加入被撤照原因，顯然沒有，只是做直覺式的反應。而後又馬上追問，「相信公傳會ＮＣＣ是不受政治力干涉的獨立機關」，兩題民調是相對應的，民眾有六成多不相信ＮＣＣ不會受政治力干涉。
型塑出來蔡英文政府在迫害第四監督，事實上中天新聞的問題是日積月累，如違反相關規定、沒有如實改善、為匪（共）宣傳…加上負責人是兩岸紅頂商人過度干涉新聞內容，自然無法在自由法治國家生存。ＮＣＣ本是獨立機關，行使獨立審查，跨領域、多元性的審查，當天獨立機關的主委陳耀祥，竟然在當天宣布，要將52台的空缺要給公廣集團一個機會，而華視新聞資訊台是當仁不讓，公廣馬上成立爭取小組，哪怕是陳主委的意見，都容易被外界扭曲。
因為電視台的經營、頻道類型的管理，跟系統商有很大的關係，而陳主委的一席話反而會引來撻伐，新聞台光頻道上架費就要約兩億多，目前的華視根本負擔不起，最後還是要全民買單，華視這兩年收視率慘不忍睹，光去年華視就虧損了3.4億元，而且還有文化部、公廣的補助，看看內部製作費、網紅主持費更是嚇人，原因是什麼？因為華視經營者沒有經營過電視台，如今陳主委又這樣大剌剌的宣布要給公廣機會，難免讓民眾懷疑瓜田李下，害得蔡英文總統都要親上火線澄清。
老實說對政治有敏感度的人都知道，這兩個議題本來就是高度敏感，執政黨願意面對自然是好事情，而台灣民意基金會所公布的民調，雖然問題都過於直覺性，但是數字看來震盪度沒有想像中大，國民黨雖然政黨支持度有小幅增加，但無法顯示國民黨就有接地氣，因為面對國家安全議題，國民黨依舊是民眾最不放心的政黨，國民黨並沒有想出接地氣的對策。
但是也要提醒執政者，不要忘記年輕人是相對沒有過度的藍綠頃向，面對爭議性問題，需要多花點耐心做溝通，今呈現出來行政院長與部會首長說法不一，或是事先溝通不足的狀況，對外說法本是利益良善，但是說出來後又過於得理不饒人，這些都會讓年輕人動搖。
●作者：張銘祐／政治評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com