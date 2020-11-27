NBA／2冠功臣希望重返洛城 湖人有望同時簽下Gasol兄弟
NBA／2冠功臣希望重返洛城 湖人有望同時簽下Gasol兄弟
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-27 09:52:08
洛杉磯湖人成功搶下明星中鋒Marc Gasol，在自由市場上獲得重大勝利，而根據最新報導，如今他們還機會能簽下前冠軍功臣、6屆全明星球員Pau Gasol，就看球隊是否有意願。
Pau Gasol曾在2009、2010幫助湖人拿到兩次冠軍，不過如今他的生涯已經接近黃昏，他本人過去也曾暗示過想要重回洛城退休，如今弟弟Marc加入這支球隊，兩兄弟共同效力於紫金大軍的機會也越來越濃厚。Marc在和湖人簽下一紙2年合約後，在接受《Spectrum SportsNet》記者Allie Cliffton訪問時表示，「我知道Pau很喜歡洛杉磯，也喜歡湖人隊。顯然，他感覺在這就像在家一樣，所以我確定他會很樂意回來，但這是Rob(Pelinka)和球團的事。」
事實上，這樣的傳聞並不是什麼新聞，早在今年5月時，Pau Gasol就坦言重返湖人的想法對他來說「很有吸引力」。但問題在於衛冕軍願不願意簽下一名上賽季完全沒打的球員？湖人目前如果算上未來Anthony Davis的頂薪合約，薪資空間已經接近薪資上限，如果超過就強制性的無法再進行任何簽約；Gasol在離開馬刺之後就嚴重退化，如今快要40歲的他，在目前為止的最後一個NBA賽季出賽30場，場均僅3.9分、4.6籃板。