美選底定、疫苗告捷全球市場揚升　股債兼備迎投資契機

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惟包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，且以亞洲為主的新興市場經濟復甦動能強韌，建議投資人仍可維持樂觀態度但應保有風險意識，可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，網羅後疫情時代下的投資契機。
富蘭克林證券投顧評估，在疫苗大規模接種前，預期全球航空旅遊等經濟活動仍難立即回到疫情前水準，短期價值型股票轉強可先視為跌深反彈，類股良性輪動有助延續股市多頭期間，長線而言仍較看好科技及生技醫療產業的發展潛力，但隨著2021年疫苗進展加速，價值型股票挾低基期與轉機優勢補漲行情仍可期待，建議可與成長型產業搭配操作，拓展投資組合的獲利空間。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾也表示，美國大選結果顯示參議院共和黨民主黨席次各半，市場對於藍色浪潮對於科技產業可能帶來的政策擔憂將淡化，預期任何基礎建設法案都將包含大量的科技、寬頻及5G基礎建設。且持續看好科技股，主因推動科技產業的真正原因是數位轉型，目前仍處於從類比至數位的初期階段，且這個趨勢正擴散到科技以外的產業，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長。
另外，台新投信表示，美國疫情未能迅速緩和但也沒有大幅惡化的跡象，多數經濟與高頻數據仍呈現緩步回溫，企業財報來看，多家重量級科技大廠也優於預期，顯示企業在目前艱困環境下仍然調整的很好。
展望後市，各國政府加速疫苗開發，料疫情有望逐漸降溫，加上明年全球經濟展望向上、資金行情延續，全球股市持續看漲。另據歷史經驗顯示，過去20年，全球股市（MSCI世界指數）第四季上漲機率高達近7成，為四季當中上漲機率最高，建議拉回分批布局，並且優先布局成長動能強勁的智慧生活相關基金。