快訊／近7月最多！14名境外移入、同班機12移工全中鏢

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快訊／近7月最多！14名境外移入、同班機12移工全中鏢

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-27 14:01:37｜update2020-11-27 14:03:02

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對境外移入個案做說明。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，針對境外移入個案做說明。（圖／記者劉雅文拍攝）
中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，今（27）天公布國內新增14例境外移入COVID-19(新冠肺炎)確定病例，其中13例自印尼入境(案627至639)，1例自美國入境(案640)。
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指揮中心表示，自印尼入境之13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境(與先前公布案607同班機)。13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀；13人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此尚無須匡列接觸者。
指揮中心指出，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作(前次自台灣出境日期為2019年9月)，11月20日返臺探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心也表示，這是繼4月19號敦睦艦隊以來，當日確診人數新高，根據指揮中心統計，截至目前國內累計108,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含107,260 例排除)，其中639例確診，分別為547例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、77人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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