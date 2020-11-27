快訊／近7月最多！14名境外移入、同班機12移工全中鏢

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指揮中心指出，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作(前次自台灣出境日期為2019年9月)，11月20日返臺探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。
指揮中心也表示，這是繼4月19號敦睦艦隊以來，當日確診人數新高，根據指揮中心統計，截至目前國內累計108,973例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含107,260 例排除)，其中639例確診，分別為547例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、77人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。