台積電分紅出爐？知情人爆「神祕數字」全震驚：領41個月
台積電分紅出爐？知情人爆「神祕數字」全震驚：領41個月
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 10:26:29
台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其股價日前連日漲幅更是引發話題。近日，疑有台積電員工在PTT「Tech_Job」看板提到，自己收到台積電分紅，算一算年終有望領到41個月，讓許多網友震驚直呼「果然跟台灣其他公司不同等級啊！」
原PO以「GG（台積電）開獎」為題，並在文中打出一段神祕數字「31、1.6Y、3.4M」，有知情網友秒懂這組數字的含意，首先31為職等、再來1.6Y是年資，最後則為本次拿到的分紅獎金3.4個月。貼文一出，隨即引發熱烈回響，更有內行網友指出，按照這樣的算法，一年可領「3.4＊8＋14」等於領到41個月；對此，其他網友則紛紛回應「果然跟台灣其他公司不同等級啊，但肝指數也不同就是了」、「天啊，真羨慕」、「最近的開獎文，幾乎都比去年多了1個月」、「第三年的31保守估Q1～Q4分紅平均3個月（3＊8＋14）＊5萬（月薪）＝190（年薪）」。事實上，台積電職等分31～39，台積電內部曾發出公告，表示為留下人才，明年將調薪20%，創公司成立以來最大幅度。公司也出面證實，表示「同仁是公司最重要的資產！」未來會繼續善盡企業社會公民的責任，兼顧股東利益下，提供員工優質薪酬。（編輯：賴詠璿）