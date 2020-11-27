立院打一團！陳柏惟找國民黨立委單挑遭人從後方壓制
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-27 10:48:23｜update2020-11-27 11:11:56
國民黨團日前12度、連續2個月杯葛行政院長蘇貞昌上台報告，為了避免蘇貞昌成為「中華民國史上第一位無法施政報告」的行政院長，民進黨團今（27）日總動員，讓蘇貞昌順利在上午10點18分上台報告。蘇台上念報告，台下打成一片。國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委吳秉叡互打、雙雙倒地，即便旁人拉開，兩人仍氣得要跟對方再戰一輪。台灣基進立委陳柏惟也按照他原本的承諾，要去1個打國民黨全部立委，卻遭到國民黨團總召林為洲從後方壓制住。
蘇貞昌18分上台，旁邊都是民進黨的立委，國民黨立委朝著他潑豬內臟，被民進黨立委用肉身、板子給擋下來。隨後國民黨立委們一擁而上，試圖衝破民進黨防線，兩邊擦槍走火，一瞬間開了好幾個戰場。一開始是民進黨立委洪申翰和國民黨立委李貴敏有口角爭執，只見洪表情激動，要跟李貴敏理論，民進黨團總召柯建銘見狀上前勸阻洪，避免衝突持續擴大。
而在柯建銘勸阻洪申和的同時，鄭正鈐、吳秉叡兩人扭打、倒在地上，由於場面混亂，有旁人想先過去按住兩人、扶他們起來，吳的腿就不斷往旁邊亂踢。兩人起來之後，鄭正鈐情緒十分激動，試圖再回去找吳秉叡再打一次，在其他立委的阻止下，才沒有繼續扭打。
而吳秉叡、鄭正鈐這頭還沒結束，另一頭陳柏惟也打算兌現他「1個打國民黨全部立委」的承諾，找上了數位國民黨男性立委，無奈形勢比人強，最後他還從後方被說「先跟我單挑」的國民黨團總召林為洲用手臂繞住脖子。只見陳最後滿臉通紅，在其他人勸阻下，林為州才放開陳柏惟，而陳也被推到人群外圍去。一陣混亂中，蘇貞昌完成報告，眼見主要戰略目標離開，兩黨立委們也紛紛罷手，不再挑釁、攻擊對方。