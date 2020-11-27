保費調漲兩方案出爐！月薪4萬2的單身族恐月多付105元

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保費調漲兩方案出爐！月薪4萬2的單身族恐月多付105元

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-27 13:10:07｜update2020-11-27 13:14:08

▲台灣健保是國人引以為傲的醫療體系。（圖／NOWnews資料照片）
▲衛福部健保會今天加開臨時會討論調整費率議題。（圖／NOWnews資料照片）
健保財務缺口持續擴大，衛福部健保會今（27）天加開臨時會再戰調整費率議題， 健保會委員黃金舜在會後透露，目前討論傾向於兩個版本，一個是把目前健保費率4.69%，調漲到4.97％，另一個則是將費率落在5.47％到5.52％區間。
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黃金舜提到，付費者的說法是因為疫情的關係、百業蕭條，勞工現在的生活比較困難，希望調整的部分可以讓明年先度過，如果後年健保又有問題的話，後年再來討論，另一邊的想法則是希望，可以在明年度、後年度一併考量，不希望說明年過了，後年又出問題，這是兩個面向。
健保會公正人士代表滕西華也提到，健保會的討論上，比較多人支持4.97％的費率，因為大家覺得負擔比較少，但他坦言他個人是棄權的，因為考量到民眾負擔等原因，他認為5.17％到5.24％還是最適合的費率，因為4.97％將會讓健保準備金低於一個月，後年將再度面臨健保調漲議題，滕西華提到，他覺得有點可惜，但也肯定健保會決議調漲。

至於如果是5.47％到5.52％的調漲區間，滕西華提到，這將保障明後年底，健保都可以維持兩個月安全準備金，甚至可能還可以撐到112年。

以一名月薪4萬2000元的單身上班族為例，目前健保費率為4.69%，每月需負擔健保費為591元，未來如果健保費率漲至4.97%，那他每月負擔626元，等於多付35元、如果是方案二的5.47％到5.52%，則他每個月至少要多付98元到105元。

如果是一家四口，以月薪4萬2000元來估算，調整健保費率前每個月要負擔保費2364元，一旦費率調漲到最高5.52%，每月則要付出2782元，等於每個月多出418元。
目前健保會決議將這兩個版本送到衛福部，但滕西華也提到，最終還是要看衛福部決議，也可能都不採用，因為根據健保法第24條，保費最終也是行政院核定，但整體而言，健保會對於調漲保費是有具體共識的。
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