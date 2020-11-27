高端房市買氣回升 大直豪宅今年前3季交易量創5年新高
高端房市買氣回升 大直豪宅今年前3季交易量創5年新高
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-27 10:59:49
今年市場游資充沛，高端買方購買力增強，提升指標地段的豪宅交易量。根據實價登錄資料，今年前三季大直豪宅交易共35筆，跟去年同期相比量增45.8％；總交易金額高達64億，是近5年前三季最大交易規模。專家表示，大直為台北市豪宅林立的地段，部分豪宅具有水岸景觀，且豪宅屬性多元，頗受高端買方青睞，今年高資產族群手握大筆資金挺進不動產市場，指標地段的豪宅成為主力標的。
綜觀近5年大直豪宅前三季的交易，2016年房地合一上路當年僅交易7筆，可見市場深受打房衝擊，不過隔年交易量立刻攀升至22筆，且接連二年同期都有20筆以上的交易，今年總交易規模最大，累積共35筆，總銷金額64.0億，平均每筆交易1.8億，平均單價每坪127.0萬。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，從今年平均單價及總價觀察，房價並未因房市升溫而拉高，顯見買方對價格仍有堅持；此外，大直除了有像西華富邦等大型豪宅社區，也有不少總戶數不到50戶的小型豪宅社區，吸引偏好住戶單純、環境清幽的買方。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利帶動，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場交易穩中求進。