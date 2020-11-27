後疫情逾6成上班族想創業　餐飲產業最夯

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林奇葳表示，在低薪的推力與圓夢的動力交互影響下，讓上班族動念想創業，截至10月份為止，今年新登記設立的公司已經超過3萬6千家，和去年同期增加了6%。
調查也指出，在創業的類型上，最受歡迎的行業幾乎都與餐飲業相關，包括有特色小吃32.0%、咖啡茶飲30.5%、早午餐23.1%以及餐廳美食19.0%，其他產業唯一擠進前5名的只有網拍代購21.2%。
林奇葳分析，餐飲業是內需型產業與民生息息相關，門檻相對較低，因此成為創業的優先選擇，值得一提的是，「後疫情時代」人與人之間的防疫距離拉大，再加上網路的普及，現今透過社群平台行銷開店的型態越來越普遍，特別是具有特色的點心、美食，在網路的推波助瀾之下，掀起熱潮，也因為網路上的虛擬店鋪先啟動，沒有實體店面租金、裝潢的資金壓力，創業前期的準備成本大幅降低，這樣的趨勢也反映在這次的調查之中。
台灣服務業發展協會理事長姜長安表示，疫情衝擊各產業，面對虛實整合、海外拓展與創新競賽經營挑戰，更需透過創新來提升企業的競爭力，從產品、服務、店格、行銷到業態上均可藉由注入創新的元素，讓品牌更具生命力，更讓我們預見台灣創新孕育的力量。
林奇葳提醒上班族，擁有自創品牌是對自我的肯定，但創業當老闆看似在工作內容與工作時間上有極大的彈性，事實上創業者所要承受的心理壓力與財務壓力遠遠超過一般上班族對工作的投注，交叉分析發現，投入創業後有3成的創業者平均工時超過12小時，可以看出想要一圓創業夢，除了要有興趣做為支撐動力，也要具備相關的專業，對於產業審慎評估。