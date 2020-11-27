許富凱克服心魔謝江蕙提攜　開心曝喜訊！

今年是台語歌手許富凱出道第10個年頭，今年除了推出睽違2年的新歌、專輯外，也開心夢想解鎖，正式宣告喜訊！他將於2021年2月20日，也是農曆新年大年初九舉辦「拾歌」首場台北小巨蛋演唱會，聽聞申請到檔期第一時間的反應？許富凱表示：「當時真的腿軟，以前的我肯定會抗拒，腿軟完試著平復心情，就答應挑戰了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 第9張專輯《拾歌》將在12月1日發行，日前許富凱推出新歌《雨傘情》，把黃乙玲的歌曲詮釋格外揪心，而在今（27）日搶先在數位平台釋出第2首單曲，是台語天后「二姐」江蕙的《祝福》，江蕙在2015年封麥，告別44年演藝生涯，最後一場巡演名稱就取為「祝福」，封麥轉眼邁入5年，許多粉絲仍相當思念，許富凱對首歌感觸良多，看著前輩燦爛而謙虛告別舞台，他克服自身心魔：「這首歌意義真的很大，以前想過唱這首歌去比賽，當時覺得自己還沒辦法唱好，所以就一直放在心裡，這次選歌時《祝福》是第一首決定的，二姐對我在歌壇意義非凡，雖然她封麥了，但永遠是我的榜樣。」許富凱曾在江蕙「鏡花水月」的10場演唱會擔任固定嘉賓，至今仍感謝著天后對後輩新人的提攜，他透露，難忘當時後台江蕙一句「好好加油！」這句鼓勵成為他的最佳動力。▲許富凱感謝江蕙的提攜。（圖／凱聲影藝提供）而出道10年終於要站上指標性舞台，他形容：「是大家送給我的禮物，但也是一張考卷，把從小到大所學的，要在殿堂級的舞台演唱，那壓力肯定很大，但我現在催眠自己，先不去想那些，跟團隊討論開會，呈現一個讓自己跟觀眾都能很享受的演唱會！」此外，許富凱演唱會門票將於12月5日中午12點在全台ibon售票系統開賣。▲許富凱將於2021年2月20日在台北小巨蛋舉行「拾歌」演唱會。（圖／凱聲影藝提供）