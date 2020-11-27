國會豬內臟齊飛！國民黨：已沒別的方法對抗蔡政府

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國會豬內臟齊飛！國民黨：已沒別的方法對抗蔡政府

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-11-27 11:23:27｜update2020-11-27 12:06:39

行政院長蘇貞昌27日在國民黨立院黨團拋擲豬內臟抗爭，與民進黨立委護駕下完成施政報告，國會地毯上布滿大量豬內臟。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
▲行政院長蘇貞昌27日在國民黨立院黨團拋擲豬內臟抗爭，與民進黨立委護駕下完成施政報告，國會地毯上布滿大量豬內臟。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）
行政院長蘇貞昌今天(27)在國民黨立院黨團拋擲大量豬內臟抗爭，與民進黨立委護駕下完成施政報告，國民黨文傳會主委王育敏表示，國民黨團會用這麼激烈的方式抗爭，是因為已經沒有別的方法，蔡政府對於人民的心聲已經完全不予理會。
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王育敏說，根據最新民意調查，國人有高達七成比例反對萊豬進口，這是一面倒的民意，也是台灣的主流民意。人民在總統選舉給蔡英文817萬張票，是希望蔡英文守護健康，但最後蔡英文卻片面宣布進口萊豬。
王育敏指出，蔡政府對於人民憤怒上街頭不理會；七成民意反對萊豬進口，她也不理會；在野黨主席（江啟臣）呼籲跟她辯論萊豬，她也不理會；國會請她來報告，她也不理會。蔡英文政府已經變成一個獨裁政府，把民意踩在腳底下。

王育敏說，全民不能允許蔡政府繼續濫權和霸權，所以人民和在野黨才會反抗，才會用這麼激烈的方式來對抗，因為已經沒有別的方法。如果不這麼做，對這個政府「不會行的」。就因為人民在乎這件事，國民黨會繼續扮演在野黨應有的制衡力量，因為人民的聲音才是最大的，如果蔡政府繼續一意孤行，別怪人民無情。
▲行政院長蘇貞昌無視噪音，仍堅持上台走完備質詢程序，國民黨團直接用手舉牌擋住他跟質詢立委的視線。　（圖／記者吳承翰攝）
▲行政院長蘇貞昌27日堅持上台施政報告，立法院國民黨團上前抗爭，場面混亂。（圖／記者吳承翰攝，2020.11.27）
 
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