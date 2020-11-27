豬內臟、噪音、手舉板 蘇貞昌報告完國民黨依舊杯葛
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-27 11:11:34｜update2020-11-27 11:22:15
立法院會今（27）日邀請行政院長蘇貞昌來院備詢。但由於朝野間萊克多巴胺美豬心結未解，在立法院長游錫堃、民進黨團全體護衛下，蘇貞昌順利完成施政報告，但後續怎麼備質詢成為大問題。由於民進黨立委全數改書面質詢、國民黨團立委則強力杯葛，輪到時代力量邱顯智上台時，國民黨團仍在台下吹口哨、按喇叭，讓邱顯智無奈喊話「現在是我的質詢時間，請大家尊重一下。」
國民黨團強力杯葛，但在民進黨團人數優勢下，就算潑豬內臟都無法阻止蘇貞昌完成報告。輪到第一棒、國民黨團總召林為洲質詢時，林索性不質詢了，繼續帶領黨團成員在台下喊「蘇貞昌無恥！蘇貞昌下台！」民進黨立委們則站在備詢台，喊著「林為洲請質詢！林為洲請質詢！」林為洲對此表示，萊豬配套措施打假球，總統蔡英文如此巴結川普政府，為台灣人換回哪些好處沒辦法交代，「要我質詢，我只有兩個字啦！下台！」
由於民進黨立委全數改書面質詢，剩下來非國民黨的質詢立委，只剩時代力量的邱顯智、台灣民眾黨的邱臣遠。輪到邱顯智時，國民黨團仍不滿立法院長游錫堃違反程序正義，刻意不處理他們提出的異議，即便邱顯智、蘇貞昌兩人上台，國民黨也不斷吹口哨、按喇叭，甚至拿出手舉板擋在兩人中間，影響他們的視線。眼見視角被卡住，邱顯智乾脆站上質詢桌，也獲得其他民進黨立委的喝采聲。