低溫下探16度！入冬最強東北季風報到 北台灣濕涼一整周
低溫下探16度！入冬最強東北季風報到 北台灣濕涼一整周
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-27 11:19:18｜update2020-11-27 11:19:21
受到東北季風增強影響，北部及東北部今（ 27 ）日天氣明顯轉涼，高溫驟降約 7 度，基隆北海岸及宜蘭地區降雨機率增加，氣象局提醒，未來一周受到東北季風影響，北台灣都是濕涼的天氣，周日、周一清晨低溫將下探 16 度左右，中南部地區也要注意日夜溫差。
氣象局預報員官欣平表示，東北季風今日起開始增強，北台灣高溫與昨日相比約有 7 度落差，只剩下 23 度左右，至於中南部白天仍有 29 、 30 度高溫，花東高溫約 26 度上下，夜間各地低溫約 18 至 21 度。官欣平指出，未來一周受到東北季風影響，周日、周一清晨中部以北低溫將下探 16 至 19 度，南台灣及花東地區低溫也僅有 18 至 21 度，可以感覺到明顯的溫度變化；桃園以北及宜蘭地區高溫則約 20 度出頭，要到下周二、周三才會略回升，但都還是偏涼的天氣。降雨部分，官欣平說，基隆北海岸、北部山區及宜蘭地區有局部較大雨勢或局部大雨，桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用；中南部地區天氣相對穩定，甚至可以看到陽光，但要注意日夜溫差。