不畏疫情！星宇航空1／4開航吉隆坡 初期每周2班來回
不畏疫情！星宇航空1／4開航吉隆坡 初期每周2班來回
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-27 11:26:31｜update2020-11-27 11:26:34
繼曼谷、大阪、東京航線後，星宇航空今（ 27 ）日宣布，將於 2021 年 1 月 5 日開闢吉隆坡航線，看好國際貨運市場，以及商務旅行剛性需求日益漸增，初期將以每周 2 班飛航桃園-吉隆坡航線，提供商務、留學及返鄉的飛航服務，並於即日起開始接受訂位。
星宇航空表示，看準吉隆坡為東南亞經濟重鎮及重要貨運轉運樞紐， 2021 年 1 月 5 日起將開闢每周二、五飛航的桃園－吉隆坡航線，將以空中巴士 A321neo 執飛，早去午回的航班時間可符合商務旅客需求。星宇航空指出， 12 月起將開闢曼谷、大阪、東京等航線，預定於 12 月 1 日開闢桃園－曼谷（蘇凡納布）、 15 日開闢桃園－大阪（關西）、 16 日開闢桃園－東京（成田）航線；另因應客貨運需求增加，澳門航線自 12 月 10 日至 31 日，除維持每日一班飛航外，周ㄧ至周五將新增午班機服務，未來將持續以「月」為單位，依市場需求滾動式調整航班。星宇航空強調，儘管商務剛性旅遊需求漸增，帶動國際航班可望逐步復甦，但各項防疫措施仍不敢掉以輕心，將嚴格遵守疫情指揮中心規範，無論機上人員、環境以至機上用品等，各環節皆會加強管控及落實消毒作業，空服員航程中全程穿戴防潑水隔離衣、外科口罩、防水手套及護目鏡。全力守護旅客健康，並盡力打造最精緻的飛行體驗。