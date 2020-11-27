朱學恒補刀新罪狀！高嘉瑜嚇壞「3字反擊」 網全笑翻
朱學恒補刀新罪狀！高嘉瑜嚇壞「3字反擊」 網全笑翻
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-27 11:43:11
民進黨立委高嘉瑜日前遭爆名下有價值2千多萬的2筆房產，她表示「吃過期食品、不買名牌，因此存錢不難」。不料後續幾位民代跳出爆料，高嘉瑜2011年時，隨北市府到義大利做市政考察，在當地買精品包與勞力士手錶，再度引爆話題。對此，「宅神」朱學恒昨（26）日於臉書再貼出高嘉瑜的「新罪狀」，6分鐘後立刻釣出本尊3字回應，讓全場網友瞬間笑翻。
朱學恒表示，「某名通敵叛國枕頭髒、買名牌、問萊豬、人人得兒豬隻（人人得而誅之）的高姓民代，再添一罪名，她錄影遲到被現場直擊」，並貼出一張高嘉瑜身著白色上衣、牛仔褲，匆匆忙忙小跑步的照片，錄影遲到的趣味畫面被捕捉下來。不過，照片曝光後短短6分鐘，立刻釣出高嘉瑜本尊現身回應「很醜耶！」朱學恒則笑稱「錄影時請專心不要上網，我例外」。貼文一出，隨即引發熱烈回響，面對連日來的指控和爭議，許多支持者替高嘉瑜打氣「少數敢講真話的異類，高委員，加油」、「一樣很可愛啦」、「高嘉瑜加油」，更有網友笑稱「哈哈枕頭髒也是罪名」、「宅神已經手下留情了，沒有提美妙歌聲」；不過，也有人認為「是公眾人物又是民意代表，受到人民的監督是理所當然」。事實上，面對近日遭指控出國考察買名錶、名牌包等行為，高嘉瑜本人26日回應，「十年前首次出國，第一次到義大利，印象中那時只買了一個LV包包，是送給媽媽，況且當時同團都是國民黨的人，我怎麼可能在國民黨眼皮底下這樣做」，事後遭議員王欣儀加碼踢爆，出訪歐洲時高嘉瑜買了一只俗稱「綠水鬼」的勞力士名錶，高嘉瑜則強調只是幫友人代購。（編輯：賴詠璿）