藍營丟豬內臟杯葛蘇貞昌上台 邱議瑩手抓清理
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-27 11:46:39｜update2020-11-27 11:50:34
立法院今（27）日爆發豬內臟大戰！國民黨立院黨團上午為了杯葛行政院長蘇貞昌上台進行施政報告，除了狂按汽笛、拿出手舉板之外，還出了新招，搬來一大桶豬內臟狂丟，現場一片狼藉，民進黨立委們紛紛拍下一地的豬內臟照片，且上傳臉書、發言譴責。民進黨立委邱議瑩更戴上手套，一把抓起滿地的豬內臟，協助議事人員清理現場。
邱議瑩事後在臉書上質疑，國民黨為什麼要這樣浪費食物？這些都是台灣豬啊。辛苦議事人員，還要幫忙處理議場亂丟的台灣豬內臟。民進黨團幹事長鄭運鵬也在臉書上為邱議瑩抱屈表示，「議事人員和邱議瑩委員，還要幫忙清理國民黨亂丟在議場的台灣豬內臟」。
民進黨立委林楚茵在臉書上po出豬內臟照片表示，浪費食物，對許多人來說這是食物，是多少他們口中關心弱勢的食物。她還說「萊豬還沒有進口，這些都是台灣豬吧⋯⋯」。
林楚茵批評，就算抗議是在野黨的權利，也不應該浪費食物，可惡可悲，暴殄天物的國民黨，院長發言台都是豬肉味，「豬心抹過我的右臉」。
民進黨立委趙天麟也po出豬內臟照片，語帶雙關地說「雜碎⋯」，還hashtag表示「#這個秀下限的政黨」。