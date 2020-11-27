蘇貞昌堅持上台報告 國民黨：蘇正面臨「內閣保衛戰」
蘇貞昌堅持上台報告 國民黨：蘇正面臨「內閣保衛戰」
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-27 12:11:09｜update2020-11-27 12:13:46
行政院長蘇貞昌今天(27)在國民黨立院黨團丟擲豬內臟的激烈抗爭下，堅持上台完成施政報告。國民黨解讀，因為蘇貞昌正面臨一場內閣保衛戰，如果蘇沒有配合蔡英文總統做好萊豬進口，蔡英文雖然曾公開宣示「目前沒有內閣改組的計畫」，但不保證蘇貞昌最後不會被換下來。
國民黨文傳會副主委黃子哲表示，明天就是蔡政府宣布開放萊豬進口政策後，滿三個月的日子。這段時間以來，民進黨政府的舉措荒腔走板，不忍卒睹。今天蘇貞昌在國會一片混亂當中，堅持要上台完成施政報告，都是同一個模樣，因為蘇貞昌正在進行一場「閣揆保衛戰」。黃子哲說，基本上蘇貞昌目前是留校察看，雖然蔡英文總統曾公開說，目前沒有內閣改組的計畫，但是請大家聽好，這是「目前」，如果蘇貞昌在這段日子沒有把萊豬進口這件事做好，他隨時有可能被換下台，所以大家可以看到為什麼蘇貞昌堅持一定要在今天排除萬難，也要上台施政報告，這是最主要的原因。
黃子哲表示，但是，蘇貞昌如果可以保住官位，但人民的健康和食品安全，這些也保住了嗎？國民黨要奉勸蘇貞昌院長，應該謙卑面對萊豬開放的問題，千萬不要對全民繼續「騙、騙、騙」。