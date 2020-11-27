大數據觀測　台灣流行音樂於海外每月收聽量破450萬

透過網路大數據調查，台灣流行音樂在日本、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等國的Spotify每月收聽聲量超過450萬次，其中在新加坡、馬來西亞合計超過400萬次，印尼也有近25萬次的聲量。台灣流行音樂在海外的收聽趨勢，主要仍與台灣樂壇的發展相關，除了歌手本身的知名度與長期經營，包含金曲獎、金音獎，與台灣影視作品搭配歌曲在不同國家的傳散，都反映在音樂串流聲量的累積。

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音樂串流平台Spotify為閱聽者提供的曲風分類，台灣流行音樂多出現在「排行榜」、「最新發行」、「流行音樂」、「dance/electronic」、「嘻哈音樂」、「浪漫」、「電視與電影」、「獨立音樂」、「搖滾樂」等類別；其中以「流行音樂」、「嘻哈音樂」、「獨立音樂」的收聽聲量為大宗，台灣流行音樂在日本、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等國的Spotify每月收聽聲量超過450萬次，嘻哈音樂收聽聲量超過54萬，獨立音樂收聽聲量超過82萬次。

「流行音樂」類別，聲量累積包含周杰倫、周興哲、田馥甄、八三夭、徐佳瑩、五月天、A-Lin、林宥嘉、蔡依林、楊丞琳等人皆在前15名內，陳零九亦成長快速，成為「流行音樂」歌手排名的新面孔；「獨立音樂」類別，包含盧廣仲、落日飛車，王若琳、茄子蛋、魏如萱等；「嘻哈音樂」類別，則聚焦高爾宣、ØZI、J.Sheon，上述多位歌手曾獲歷屆金曲獎或金音獎提名與獲獎，相關作品皆在海外引發關注。





根據Spotify的跨國數據分析，台灣「流行音樂」在新加坡、馬來西亞的聽眾，對於台灣音樂動態十分關注，包含金曲獎，歌手在影視、綜藝等跨領域的作品，都能獲得網友討論，進一步觀察當地華語音樂排行趨勢，基本上皆與台灣雷同。印尼、越南、泰國等地收聽台灣「流行音樂」累積將近36萬的聲量，其中越南網友受綜藝、影視等影響明顯，例如田馥甄、徐佳瑩、A-Lin、孫盛希等人因演唱影視劇主題曲，作品在越南皆有傳散；泰國部分，值得注意的是周興哲在泰國的串流量與周杰倫不相上下。此外，日本的聲量，主要以周杰倫為主，五月天、蔡依林因過去與當地音樂人合作，至今仍有日本網友提及，相關歌手在日本討論區以推特為主要傳散地，網友關注以歌手的演藝動態、MV轉貼為主。





台灣「獨立音樂」類型多元，在新加坡、馬來西亞、印尼、越南、泰國、菲律賓等國收聲量表現亮眼，並出現分眾的樣貌。盧廣仲單月超過18萬則聲量，在星、馬有廣大的支持聽眾，也受到日本聽眾歡迎；落日飛車與茄子蛋在東南亞地區亦持續累積收聽聲量，尤其落日飛車過去幾年進行海外巡演，透過實地與歌迷接觸，受到網友的高度關注，單月超過30萬則聲量，在泰國及菲律賓單月的收聽量超越周杰倫；茄子蛋則在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等地都有不錯的聲量。另外，王若琳、魏如萱等獲得金曲獎的歌手，近期亦在新加坡、馬來西亞受到注意。





近年來，「嘻哈音樂」發展出獨特的台灣創作風格，不僅讓海外聽眾看見台灣的嘻哈實力，也唱出許多跨國的音樂合作。高爾宣、E.SO單月在星馬地區創造22萬的閱聽次數，周湯豪、頑童、ØZI等人近年更是積極與日本、韓國音樂人合作，將台灣嘻哈音樂傳散至海外；ØZI今年初就與日本新銳Rapper さなり（Sanari）進行音樂交流合作，MV影片下方不僅吸引許多台日網友前來報到，也創造ØZI在日本的串流聲量的累積。





透過跨國數據分析，綜觀台灣流行音樂在Spotify聲量，於日本、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等國都有傳散，集中在新加坡、馬來西亞。也發現部分台灣新生代與獨立音樂歌手，在海外有不錯的收聽聲量，例如陳零九、高爾宣、9m88、ØZI等，在上述國家持續有聽眾關注。





東南亞國家聽眾的聲量走向，多隨著台灣流行音樂總體發展，或是金曲獎、金音獎的相關提名與獲獎，而受到當地聽眾注意，此外，音樂搭配台灣影視與綜藝的行銷，若推廣到海外，有助於提高當地的曝光聲量；另在日本，台灣流行音樂若與當地音樂人合作，可提高聽眾的記憶點。





曾協助多個台灣品牌進行跨境行銷的潮網科技總經理駱呈義認為，台灣流行音樂作品多元且創新，「透過新生代歌手、類型音樂的多元並陳，與金曲獎、金音獎的提名與獲獎資訊的傳遞，以及戲劇、綜藝節目的海外行銷，都有助於台灣流行音樂在跨國市場的經營，擴大非華語地區的收聽受眾，進入全球市場。」



▲根據Spotify的跨國數據分析，台灣「流行音樂」在新加坡、馬來西亞的聽眾，對於台灣音樂動態十分關注（圖／資料照片）





（本篇觀測數據為潮網科技透過網路大數據系統運算，包含Spotify串流聲量與網路大數據交叉比對的研究。）



