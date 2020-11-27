赴歐考察內幕連環爆！高嘉瑜反酸：要蹭我聲量請拿出證據
赴歐考察內幕連環爆！高嘉瑜反酸：要蹭我聲量請拿出證據
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-27 14:31:32｜update2020-11-27 14:53:20
民進黨立委高嘉瑜繼買房爭議，再遭國民黨市議員游淑慧爆料，隨郝龍斌市府團隊赴義大利考察時買名牌、搶市議員小孩零食吃。對於近來成為話題人物，高嘉瑜自曝壓力大讓她瘦了3公斤。高嘉瑜今（27）日受訪表示，對於那些要蹭她聲量的人請拿出證據，更表示父母現在才知道她房間那麼亂，會開始整理房間。
媒體詢問游淑慧質疑出國考察買LV事件沒說清楚，是在擠牙膏？高嘉瑜在立院立場前受訪表示，現在很多人蹭我聲量，很多無端指控都有，但希望他們指控能拿出證據，不要這邊講一下，我就要回應她，跟我名字掛在一起，希望他們搏版面要靠自己，不是靠別人搏版面。媒體追問粉絲出征游淑慧，游為此在電視節目上為此落淚？高嘉瑜說，「我滿訝異她怎麼那麼脆弱！」這兩個禮拜來該落淚的應該是我，但是我也很堅強度過，希望她也能堅強一點，既然她要指責別人就應該更堅強。
針對北市議員王欣儀指控出國考察時搶她兒子的食物吃，高嘉瑜表示，當時她兒子大概七歲，其實我喜歡跟小朋友玩，如果有她所說的事，應該也是跟小朋友逗著玩，因為她兒子也滿可愛，不知道有什麼事可以記那麼久，如果她真的有什麼不滿，那我跟他道歉。
媒體詢問最近暴瘦難過是因為家人嗎？高嘉瑜表示，希望大家不要打擾我家人的生活，家人不是從政，是開小店做生意，爸媽很單純、愛女心切，我爸媽從沒來過我家看過，這個事件之後他們才知道，很訝異我平常環境是這樣。高嘉瑜強調，我會努力趕快把居住環境打掃一下，希望有一個新的面貌呈現給大家。