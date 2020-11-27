名家論壇》柯志遠／《Start-up》誰都值得一場風暴般大夢

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三個男女主角錯綜複雜的人物關係，拉出一條和「創業投資」職場線並行的情節發展線，比較令人欣慰的是並沒有看到刻意扭捏、放大的「狗血」處理，與其說這個「戀愛線」的鋪墊是為了真相解開後三人感情變化的「轉折」，應該很多觀眾會同意由資深女星「國民媽媽」金海淑飾演的「奶奶」和三人之間感人肺腑的事件互動，反而是本劇「情感面」最引人入勝也最勾人入戲的聚焦。奶奶十幾年前由愛出發所造成的「誤會」，由愛出發對冷漠少年的施以援手…，埋下了整個故事的曲折伏筆，但真正發揮的功能卻不是為了「懸念」，而是「和解」：當秀智為了抉擇而茫然、當南柱赫為了前途產生遲疑、當金宣虎否定自己而深自懊惱…，都在這個極其溫暖的光環擁抱下獲得了動力或解答，而這種有血有肉的情感基底，也巧妙地讓「職場（新創）故事線」的熱血、衝刺、一往無前不會顯得那麼不擇手段或現實功利。金海淑跟金宣虎（少年時由在《美麗的世界》2019中以高難度演技大放異彩的南多凜飾演）的對手戲，網路上的討論度爆表，是公認是最催淚的看點，「你成功了，不要聯絡我，你碰到困難了，來找我，你沒地方去了，來找我，不要像傻瓜一樣在那邊淋雨，不要考慮，直接來找我，你知道鑰匙放在哪裡。」一段送別的對白，戲還沒下檔，已經成為經典。
「創業投資公司」近來儼然成為職場劇喜歡選用的背景設定，大陸劇《二十不惑》有相當佔比的篇幅描寫，《平凡的榮耀》（韓劇《未生》的陸劇版）更大刀闊斧地把韓劇裡做為全劇背景的「貿易公司」改成「創投公司」，《Start-up：我的新創時代》以「新創」貫穿首尾，便是主力著墨去刻劃當今年輕世代對於自己未來可能的展望更遼闊，更無懼，也更期待在「所有可能都還只是可能」的最開始被相信、被肯定、被支持；這種內在的心理層次，有著不言可喻的正面能量和戲劇張力，《Start-up：我的新創時代》在這個領域做足了全流程的專業功課，不只是虛晃一招的噱頭，每集以「創投」相關的術語做為標題，以年輕人逐夢航向上極其可能遭遇的挑戰、風險、盲點極具匠心地嵌融進劇情的發展裡去，成為另一種始料未及的「高潮迭起」，看來有趣，卻有著高度代入感的說服力，這也是《Start-up：我的新創時代》不能以尋常「偶像劇」來界定的一個特點。
就好像《當你沉睡時》原本大家不熟的丁海寅風頭蓋過了男主角李鍾碩，《Start-up：我的新創時代》剛上檔的第一週，金宣虎的讓人眼前一亮被封為「拿錯男一號劇本的男二號」，一來因為南柱赫居然到第一集最後一個鏡頭才登場，二來因為男二「韓志平」跟奶奶金海淑的戲太讓人刻骨銘心，但最重要的是金宣虎的人跟戲都電力十足，罕見的酒渦笑容兼具陽光感、氧氣感，從紮實舞台劇歷練打磨出來的精準演技更是絲絲入扣，第10集最後對著鏡頭連換許多不同表情的換臉功底，看得人目瞪口獃，又心服口服。
雖然金宣虎搶足鋒芒，但也不能不特別提一下南柱赫嚇人一跳的脫胎換骨！劇中的「理科宅男」讓他塑造得傳神立體逼近眼前，尤其詮釋職場爭取機會的果決、和患難死黨的不離不棄、面對「隱藏著秘密的愛情」的忐忑…，無不入木三分，幾場哭戲的真實真摯更是演來今非昔比讓人過目難忘；或許南柱赫的成長脈絡有跡可循，《如此耀眼》裡有金惠子、韓智敏兩位頂級高手引領，《Start-up：我的新創時代》裡有「小乖乖」（奶奶這樣叫他）金宣虎的良性競爭，如今真正是火力全開，細膩至極，哪裡還是當年《河伯的新娘》的面癱男神？
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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