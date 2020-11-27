蘇貞昌萊豬控管五大措施　國民黨駁「五大騙局」

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第一項「赴美查廠」部分，國民黨強調，先前衛福部、蘇貞昌對於赴美查廠的說法反覆，如今行政院大言不慚說要查廠，竟然只針對「未曾進口來台的肉品廠」。目前已向我國進口豬肉的國外53家肉廠，完全不用查廠，就能在明年元旦向台灣輸入含有萊克多巴胺的豬肉，形成莫大漏洞。蘇貞昌玩文字遊戲欺騙人民，是「假查廠、真放水」。
對於「新增貨號」部分，國民黨質疑，將原本的豬肉品貨號由22項增為67項，並非針對「是否含有萊劑」增加項目，只是將原本大項的豬肉品項目，比照牛肉以部位再細分，純屬呼弄國人。
「逐批查驗」方面，國民黨質疑，以往年的數據來看，國內食安檢驗量能明顯不足，行政院說要逐批抽驗，卻沒交代人力、物力等配套，請行政院清楚交代能持續執行多久？否則又是口號治國，欺騙民眾。
在「清楚標示」方面，國民黨質疑，行政院製作豬肉產地貼紙，主要提供店家使用，但廣受質疑的「豬肉再製品混充萊豬」如何區分？攤商小吃又如何能詳細標示？標示不實又怎麼嚴查？行政院的宣示令人懷疑完全徹底落實，是「假標示、真唬人」。
至於「嚴格稽查」部分，行政院表示核定2.6億元補助地方政府稽查和輔導經費，加上強化邊境查驗經費共3.2億元，單靠這些經費要確實把關，根本是杯水車薪、不成比例，如何能讓國人相信真能嚴格稽查？
國民黨強調，蔡英文總統一意孤行，蠻橫開放萊豬進口，不願與人民溝通，也不敢與在野黨辯論，更不把高達七成反萊豬的民意放在眼裡，如今行政院提出所謂的五項管控措施，內容充滿愚民的文字遊戲，國民黨再次呼籲蔡政府迷途知返，為了全體國人的健康，應即刻停止萊豬進口的錯誤政策。