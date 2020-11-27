立院豬內臟飛濺 國民黨團：凸顯標示不清人民無法分辨
立院豬內臟飛濺 國民黨團：凸顯標示不清人民無法分辨
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-27 13:21:48
立法院會今（27）日邀請行政院長蘇貞昌來立法院做施政報告、並備質詢。但由於朝野間含有萊克多巴胺美豬進口心結未解，上午的議事可說是在一陣噪音、飛濺的豬內臟中度過。在蘇貞昌離開立法院後，國民黨團在議場正門開記者會，黨團總召林為洲強調，萊豬進口後，就像他們潑的豬內臟一樣，含萊、不含萊，只要不標示，就沒人分得清，「拜登政府上任前，我們還有機會，全面查廠、清楚標示，這兩點我們會努力。」
林為洲表示，行政院記者會只要有進萊豬都要查廠，卻是賣弄文字遊戲，現有進口給台灣的豬肉廠，都是先進口沒有含萊劑的豬肉，未來這些廠都算舊廠，即便他們進口也不用查廠。林為洲強調「我們很抱歉，今天用了很多豬內臟，但就是要凸顯這個議題，希望民進黨政府良心發現，全面查廠、標示含不含萊劑，這兩點我們會繼續努力。」國民黨主席、立委江啟臣表示，原本蘇貞昌立場還很強硬，堅持不道歉、也乾脆不來立法院報告，直到總統蔡英文指示，他才硬著頭皮來立法院把形式走完，「在萊豬立委護航下，草率完成所謂的施政報告，我們認為施政報告沒有完成，因為今天游錫堃院長處理程序問題，有重大瑕疵，蔡總統一直說為了國家利益，人民健康不是國家利益嗎？還是國家利益是那些美國出口商的利益，蔡英文總統，拜託放過台灣人吧」。