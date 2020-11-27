中市社區監視系統租賃　議員批走回頭路

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李天生說，事後由警方出面統一接管，逐年編列經費，陸續將各地監視系統進行更換，換成多鏡頭及高解析度畫面，發揮更大功能，同時將主機改設在各派出所內，有效保護個資，避免發生資安事件。
李天生批評，目前市府卻走回頭路，分別補助大里、大雅、豐原等3地各100萬元經費，辨理「社區街道監視服務系統租賃案」，將租用當地有線電視光纖網路，並在各街頭裝設鏡頭，進行社區治安監視任務。
以大里區為例，選定十九甲地區辨理，得標業者將在區內各街道裝設180支鏡頭，透過有線電視光纖網路分別在不同街道執行監視任務，至於機房則設在有線電視公司內；李天生質疑，100萬元經費，需要支付光纖網路租金、監視鏡頭採購及裝設維護支出，無法保證服務品質，將重演往日的惡夢，至於攸關民眾個資的監視系統機房，卻設在民間機構內，如何確保個資安全。
民政局說，提升鄰里社區安全，目前台中市大里、大雅、豐原區公所動用第二預備金試辦「社區街道監視服務系統租賃計畫」，由區公所辦理公開招標，符合採購所定投標廠商的資格者，均可參與投標，承攬業者負有保密義務，將嚴格要求業者嚴密管理監視器畫面資料，如有不當使用或洩密情事，將由區公所依法追究業者相關責任。