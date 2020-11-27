【NOW少年】愛貓還是愛狗？ 養寵物前必須知道的10件事
【NOW少年】愛貓還是愛狗？ 養寵物前必須知道的10件事
文/沈傳恩
calendar_today2020-11-27 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」隨著台灣社會少子化現象的加劇，不少人都選擇以寵物代替生育，藉此找到能陪伴自己的心靈寄託。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，寵物界的霸主「貓」「狗」，街頭民眾比較偏好哪一個？又有什麼與寵物發生的趣事？養寵物前不可不知的10件事情又是哪些呢？
實際街訪調查發現，街頭民眾對貓狗的喜好各半，且有多數表示他們「都喜歡」，而在分享與家中寵物互動之餘，絕大多數的民眾也針對「領養代替購買」表達了看法，「初衷很好，但現在很像跟風」「想養好一點本來就要花錢」「支持，家中從小到大都是領養」等。根據網路溫度計的統計，民眾認為養寵物前必須注意的10大事項如下：
1.是否能夠負擔生活支出？
2.有無能力陪伴與照顧寵物？
3.家人同不同意飼養寵物？
4.能提供理想環境給寵物嗎？
5.能夠應付額外、突發醫療支出嗎？
6.領養前是否累積相關知識？
7.會定時除蚤、施打預防針嗎？
8.是不是會對貓、狗過敏？
9.居住地方是否允許飼養？
10.做好領養寵物心理建設了嗎？
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