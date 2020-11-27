【NOW少年】愛貓還是愛狗？ 養寵物前必須知道的10件事

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【NOW少年】愛貓還是愛狗？ 養寵物前必須知道的10件事

文/沈傳恩

calendar_today2020-11-27 20:30:00

寵物
年輕人到底比較愛貓還是愛狗？養寵物前必知的10件事情又是什麼呢？▲（圖／影像中心製作）
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」隨著台灣社會少子化現象的加劇，不少人都選擇以寵物代替生育，藉此找到能陪伴自己的心靈寄託。本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，寵物界的霸主「貓」「狗」，街頭民眾比較偏好哪一個？又有什麼與寵物發生的趣事？養寵物前不可不知的10件事情又是哪些呢？
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實際街訪調查發現，街頭民眾對貓狗的喜好各半，且有多數表示他們「都喜歡」，而在分享與家中寵物互動之餘，絕大多數的民眾也針對「領養代替購買」表達了看法，「初衷很好，但現在很像跟風」「想養好一點本來就要花錢」「支持，家中從小到大都是領養」等。
根據網路溫度計的統計，民眾認為養寵物前必須注意的10大事項如下：

1.是否能夠負擔生活支出？

2.有無能力陪伴與照顧寵物？

3.家人同不同意飼養寵物？

4.能提供理想環境給寵物嗎？

5.能夠應付額外、突發醫療支出嗎？

6.領養前是否累積相關知識？

7.會定時除蚤、施打預防針嗎？

8.是不是會對貓、狗過敏？

9.居住地方是否允許飼養？

10.做好領養寵物心理建設了嗎？

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。
 
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