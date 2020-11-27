印尼毒班機來台？有陰性報告也沒用　13移工全部中鏢

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這些印尼移工都在檢疫期滿前採檢，並檢出陽性於今日確診，醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此沒有針對這班機相關個案再增列接觸者。
而最早發病的案607，被視為指標個案，他在11月12日來台工作，入境後搭乘專車前往集中檢疫所，14日出現喉嚨痛及全身痠痛未通知檢疫所，16日因爲出現發燒、流鼻水及喉嚨痛，被安排就醫採檢後確診。
案607先前共匡列接觸者共44人，其中有33人符合集中檢疫期滿採檢，並從中找出這12名今日確診的移工，羅一鈞指出，案607來台前是有出具三天內PCR陰性報告，這回同班機確診的其他12名移工中，9個來台前有出示PCR陰性報告，3個有抗體陰性報告，羅也提到，印尼當地確診人數超過50萬，每日新增5千人確診，當地驗出陽性率14％，屬於高風險國家。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。