攜手警察護理師入鏡 新北舉行消防猛男月曆發表會
記者陳志仁/新北報導
calendar_today2020-11-27 14:26:00
新北市政府今(27)日舉行「2021消防猛男月曆發表會」，並由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題；新北市長侯友宜強調，今年月曆特結合消防人員、警察及護理師，讓大家了解這些守護城市安全同仁的辛苦。
侯友宜說，消防猛男月曆每年發行都非常暢銷，或許下次可拍首屆猛男月曆成員們現今的模樣；這次也結合愛心做公益，在全家便利商店銷售，銷售所得會捐給好日子愛心大平台幫助弱勢族群，希望市民們踴躍購買，給予這些辛苦同仁鼓勵並順便做愛心。消防局指出，2021消防猛男月曆由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題；今年適逢新北升格10週年慶，消防局與警察局、觀旅局及亞東紀念醫院等機關合作，融入新北在地美景及防災、防疫宣導。
本屆代言人有12名消防人員、3名警察局霹靂小組及1名亞東醫院護理師，每位代言人都有其背後為民服務的英勇事蹟；消防人員胡智翔救災時遇瓦斯氣爆臉及手部灼傷、陳鋐邦於衛生福利部臺北醫院護理之家火警救出3人、鄭元凱曾出書「與猛男一起練就6塊腹肌」。消防局表示，2021消防猛男月曆分為掛曆、桌曆，從12月2日的上午10點起至12月15日，在全台的全家便利商店預購，每本售價均為299元，販售所得扣除成本後，將捐給新北市好日子愛心大平台；每訂購1份月曆，並可免費獲得一杯大杯的Let's Café熱經典拿鐵。